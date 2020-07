Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

BHG - Sáng 3.7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 63 điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trên cả nước tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan và công an các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh trực thuộc Bộ Công an quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49). Luật bao gồm 8 chương, quy định rõ về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc xuất, nhập cảnh; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam; trách nhiệm quản lý Nhà nước về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đồng thời, phân tích và làm rõ những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51). Cả 2 luật trên được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020.

Việc tuyên truyền, quán triệt những Luật trên nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: MỘC LAN