Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

BHG - Chiều ngày 27.5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy, chỉ định đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao quyết định của BTV Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Huy Ngọc.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Phan Huy Ngọc nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng BTV, BCH Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo ANTT địa bàn, thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác Công an; trên cương vị Bí thư Đảng ủy, đồng chí tiếp tục cùng tập thể BCH Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã làm việc với BCH Đảng bộ Công an tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Lân