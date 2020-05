Hiệu quả bước đầu đưa công an chính quy về xã ở Quản Bạ

BHG - Mặc dù mới triển khai, thực hiện được một thời gian, nhưng việc điều động, bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (CAX), thị trấn trên địa huyện Quản Bạ bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, đem lại sự an tâm cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Công an xã Cao Mã Pờ tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên lao động trái phép.

Trung tá Viên Ngọc Xoan, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Quản Bạ, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15.3.2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án của UBND tỉnh về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX, Đảng bộ Công an huyện Quản Bạ đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch tham mưu cho huyện tổ chức, triển khai hiệu quả Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX. Tháng 4.2019, Công an huyện đã bố trí Trưởng CAX, Phó trưởng CAX, công an viên là công an chính quy tại 3 xã: Quản Bạ, Cao Mã Pờ, thị trấn Tam Sơn. Đến tháng 3.2020, Công an huyện đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX tại 10 xã còn lại trên địa bàn huyện. Qua đó, cho thấy sự thay đổi rõ rệt về tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội (ATXH); đặc biệt, lực lượng CAX chính quy đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian qua, như: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, cách ly những công dân từ vùng dịch trở về góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng Công an chính quy các xã, thị trấn đã tiếp nhận 43 tin báo của quần chúng nhân dân chủ yếu về tố giác tội phạm, các vụ việc dân sự,... Với những thông tin, tài liệu của lực lượng CAX cung cấp, góp phần giúp Tổ điều tra Công an huyện nhanh chóng nhận định, xác định các đối tượng nghi vấn, không để đối tượng bỏ trốn, không để vụ án tồn đọng kéo dài, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn giữa nhân dân, góp phần tạo niềm tin của quần chúng vào lực lượng công an.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng và nâng cao; lực lượng CAX đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 11 buổi với gần 900 người nghe; tổ chức Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, thu hút 270 người dân tham gia với 36 ý kiến đóng góp cho lực lượng CAX và nhiều ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng... Qua đó, lực lượng CAX kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và giải đáp, giải trình kịp thời tới nhân dân; tạo niềm tin trong dân, giúp nhân dân nhận thức được vai trò, tránh nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn. Đồng thời, Tổ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân và thu hồi được 32 súng kíp, 37 súng cồn tự chế, 1 súng quân dụng CKC, 5 quả mìn, 7 kíp mìn, 1 cạm bẫy sắt,...

Đại úy Trịnh Viết Trượng, Trưởng Công an xã Cao Mã Pờ, cho biết: Từ khi được bố trí xuống cơ sở, đảm nhiệm chức danh Trưởng CAX, được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương giúp lực lượng CAX chính quy nhanh chóng nắm bắt tình hình ANTT, đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần giúp xã biên giới Cao Mã Pờ có những chuyển biến tích cực, rõ nét; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự ATXH giảm; các vụ việc xảy ra đều được phối hợp giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, ANTT được bảo đảm, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT – XH ở địa phương, nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

CAX là lực lượng nòng cốt, trực tiếp trong công tác và chiến đấu, đảm bảo ANTT tại cơ sở; là lực lượng thường xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc, vụ án đúng theo quy định của pháp luật. Qua khảo sát, thống kê thực tiễn trên địa bàn huyện cho thấy 95% thông tin các vụ việc, vụ án đều được phản ánh từ các xã, thị trấn. Vì vậy, việc bố trí công an chính quy xuống cơ sở là cần thiết, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; từng bước xây dựng lực lượng công an gần dân, sát dân; góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở cũng như phát triển KT – XH địa phương - Trung tá Viên Ngọc Xoan cho biết thêm.

Bài, ảnh: Vương Mai