Quan tâm việc giám sát, thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, những thành phần yếu thế được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn

BHG - Nếu tôi được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn tôi tiếp tục là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tôi sẽ hành động tập trung vào một số nội dung chính như sau:

Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII (ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 huyện Quang Bình)

Một là, Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong người đại biểu nhân dân; làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu hội đồng nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân qua các buổi tiếp xúc cử tri, đi công tác cơ sở để lắng nghe ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Tôi sẽ trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền của mình. Nếu vượt quá thẩm quyền tôi sẽ chuyển các ý kiến đó tới các đơn vị chức năng để đề nghị giải quyết. Đồng thời theo dõi các cấp, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của các bậc cử tri. Tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh: tham gia đầy đủ, tích cực nghiên cứu văn bản, tham gia thảo luận, chất vấn và các hoạt động khác tại kỳ họp và sau mỗi kỳ họp sẽ báo cáo kết quả của kỳ họp; phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và vận động cử tri, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghị quyết đó. Tham gia giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nhà nước tại địa phương, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tham gia các hoạt động khác của người đại biểu theo luật pháp đã quy định.

Hai là, Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, là người đứng đầu đơn vị tôi xác định rõ trách nhiệm cá nhân tích cực lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tôi quan tâm việc giám sát, thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng khám chữa bệnh và các chính sách an sinh xã hội như Chính sách người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... để nhân dân và đặc biệt những thành phần yếu thế được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng chính sách và chăm lo hạnh phúc gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Ba là, Tôi là nữ ứng cử viên người dân tộc thiểu số; sinh ra, lớn lên và công tác tại tỉnh nhà nơi có nhiều dân tộc thiểu số và nhiều địa bàn khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp trong đó có huyện Quang Bình. Vì vậy tôi đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc, quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới. Với trách nhiệm của mình tôi sẽ tích cực tham gia cùng các vị đại biểu trong Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh quan tâm ủng hộ, sớm giải quyết những khó khăn giúp cho kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Đồng thời tôi kiến nghị với các cơ quan chức năng, với Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, có những giải pháp phù hợp để giám sát việc thực hiện chính sách dành cho người dân tộc thiểu số và các chính sách vùng đặc biệt khó khăn tại địa phương như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Dự án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025…