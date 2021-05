Mang hết sức lực và trí tuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hà giang, xứng đáng với niềm tin và tín nhiệm của cử tri

BHG - Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất vinh dự, tự hào và nhận thức được rằng đây cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi đã đọc, nghiên cứu và tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của HĐND và chức trách, nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Nếu được cử tri tín nhiệm và bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ:

Của ông Sền Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII. (Đơn vị bầu cử số 13 huyện Xín Mần)

1. Với bản thân: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức lối sống; tích cực nghiên cứu, học hỏi với tinh thần cầu thị nhằm nâng cao hơn nữa trình độ về mọi mặt để tiếp thu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu và vận dụng vào thực tế của tỉnh Hà Giang nhằm xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang. Nêu gương về đạo đức lối sống và tác phong, lề lối làm việc; vận động, thuyết phục người thân trong gia đình và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.1 Với đại biểu HĐND tỉnh:

Thường xuyên nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu HĐND như: Tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp công dân, tham dự đầy đủ các kỳ họp,... nguyện mang hết sức lực và trí tuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hà giang ngày càng giầu đẹp, xứng đáng với niềm tin và tín nhiệm của cử tri.

2.2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó với cử tri và nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân với các cơ quan hữu quan. Kiên trì theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các nguyện vọng, đề xuất chính đáng của cử tri và nhân dân. Đồng thời, tăng cường giám sát các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, nhất là các chính sách đối với miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có công và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tạo sinh kế cho người dân. Khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở địa phương về những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị.

2.3. Tích cực tham gia thảo luận, quyết định thực hiện các nhiệm vụ thuộc HĐND liên quan phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề như: Phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện, chuyển dịch cơ cấu nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; phát triển kinh tế nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương... Huy động mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới (điện, đường,...). Tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi tiêu và sử dụng ngân sách; xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, hoạt động hiệu quả.

2.4. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết đế kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

2.5. Là người cán bộ, đảng viên, rất vinh dự khi được tồ chức giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi luôn cầu thị lắng nghe, học hỏi và mong muốn được các cấp, các ngành của tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh giúp đỡ, nhất là góp ý, hiến kế để tôi và các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, góp phần công sức nhỏ bé của mình vào thành công, sự phát triển chung của tỉnh, quyết tâm phấn đấu "xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.