Giữ mãi màu xanh biên cương

Xuân 2021 - Xuân Tân Sửu 2021 đã gõ cửa từng ngôi nhà, con đường, nhành cây, ngọn cỏ; hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc trên khắp bản làng, nhưng với lực lượng kiểm lâm tỉnh – những người dành cả tâm huyết, trách nhiệm giữ rừng trong năm qua, niềm vui Xuân mới là những ngọn núi, vạt đồi nơi biên cương luôn giữ mãi màu xanh.

Lực lượng kiểm lâm huyện Mèo Vạc tuần tra, kiểm soát rừng. Ảnh: Trần Kế

Năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức do mưa lũ, sạt lở đất, băng giá và dịch bệnh Covid - 19. Nhưng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, với sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương. Tài nguyên rừng đã và đang được quản lý, bảo vệ tốt. Nhiều vụ vi phạm lâm luật được phát hiện, bắt giữ, khởi tố hình sự, khởi tố các bị can và đưa ra xét xử công khai tại cộng đồng dân cư đã giúp răn đe, phòng ngừa các vi phạm, vì thế số vụ vi phạm lâm luật đã giảm đáng kể so với năm trước. Các chính sách hỗ trợ gạo, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng đối tượng đã tạo sinh kế, tăng thu nhập cho trên 106 nghìn hộ dân, đóng góp tích cực vào hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác lâm nghiệp trong năm qua về theo dõi diễn biến rừng; điều tra sâu, bệnh hại rừng; tuyên truyền; tập huấn, thao diễn nghiệp vụ bảo vệ rừng, PCCCR; quản lý các cơ sở chế biến gỗ... được duy trì thường xuyên và đạt hoặc vượt kế hoạch. Diện tích rừng trồng mới trong năm cũng đạt trên 5.700 ha… Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh lên 58%, đạt 100% kế hoạch được giao, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bùi Văn Đông, có được những kết quả trên nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, sự tham gia tích cực của người dân và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác lâm nghiệp. Đặc biệt, sau thời gian thực hiện quy định của UBND tỉnh về chấm điểm thi đua công tác PCCCR và ngăn chặn, triệt phá các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp và phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cũng như các cấp, ngành và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Với những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất ngày càng gia tăng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, cùng vị trí chiến lược của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Hà Giang phải “giữ dân, giữ đất, giữ nước, giữ rừng”. Đây là trách nhiệm lớn lao nhưng cũng đầy tự hào của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh. Để những cánh rừng thêm xanh, để từng cây gỗ quý đứng vững trong các cánh rừng già và những ngọn đồi trọc phủ lên màu xanh của cây rừng, không chỉ cần sự nỗ lực của những cán bộ giữ rừng mà là sự chung tay, ý thức của cả cộng đồng.

TRUNG NHÂN