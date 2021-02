Xuân mới dồn sức xây dựng huyện Nông thôn mới

Xuân 2021 - Tạo và phân bổ nguồn lực ngay từ nhân dân khi có sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức xã hội là cách tốt nhất để Bắc Quang có đủ sức mạnh tổng lực xây dựng quê hương.

Người dân xã Vĩnh Hảo thu hoạch cam.

Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 đưa Bắc Quang trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Thời cơ đan xen thách thức đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân Bắc Quang phải không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra.

Tính đến hết năm 2020, Bắc Quang có 9/23 xã, thị trấn hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM; trong giai đoạn 2016 - 2020, Bắc Quang huy động 216,2 tỷ đồng. Trong đó, người dân tự nguyện hiến trên 413.000 m2 đất mở đường giao thông, xây dựng trường học, trụ sở thôn, nhà văn hoá; trên 235.000 ngày công xây dựng, hạ tầng nông thôn. Thu ngân sách địa phương đạt trên 155 tỷ đồng; thu nhập bình quân hết năm 2020 đạt gần 40,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,42%. Bắc Quang đã, đang phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội và huyện động lực, cửa ngõ phía Nam của tỉnh.

Sản phẩm chè OCOP 3 sao Cổng trời 1 được khách hàng đón nhận.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, Hà Việt Hưng cho biết: Ngay sau đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan chức năng của huyện đã phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tiến hành rà soát, tinh toán và cân nhắc các nguồn lực đầu tư, huy động đầu tư, chủ động nguồn lực. Từ đó, đề ra giải pháp hỗ trợ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Nguồn lực cần thiết để Bắc Quang đưa 12 xã còn lại hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM được khai toán 572 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ 462 tỷ đồng; ngân sách huyện đầu tư trực tiếp 42 tỷ đồng; nguồn lực huy động từ nhân dân 67,8 tỷ đồng; từ các tổ chức chính trị, xã hội khoảng 56 tỷ đồng. Từ căn cứ trên, Bắc Quang cân nhắc thực tiễn giao chỉ tiêu phấn đấu trực tiếp cho các xã. Theo đó, hết năm 2021, xã Việt Hồng, Liên Hiệp, Đồng Tâm, Đức Xuân sẽ hoàn thành xây dựng NTM; năm 2022, xã Bằng Hành, Tân Thành, Hữu Sản; năm 2023, xã Đông Thành, Đức Xuân và hết năm 2024, các xã còn lại nằm trong xã vùng 3 đặc biệt khó khăn là Đồng Tiến, Thượng Bình, Tân Lập phấn đấu về đích NTM. Năm còn lại của nhiệm kỳ, Bắc Quang tổ chức đánh giá, tổng kết các bài học kinh nghiệm để từng bước trở thành huyện NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Chăn nuôi theo quy mô trang trại mang lại thu nhập cao cho người dân Bắc Quang.

Bí thư Đảng bộ xã Vô Điếm Trần Đình Tuyên cho biết: Ngay sau đại hội, xã đã rà soát, đánh giá thực tiễn đề ra mục tiêu phấn đấu cho từng thôn, bản. Lấy việc dân, do nhân dân làm, việc xã, đoàn thể do các đoàn thể tự vận động cùng làm. Mọi công việc cụ thể được lên kế hoạch cho từng tháng, quý trong năm. Làm từng bước, làm từng công việc cụ thể đến đâu, chắc đến đó. Số công việc đầu tư do Nhà nước bố trí vốn cũng đã được quán triệt từ chính quyền cơ sở đến thôn. Vô Điếm đã thống nhất, vận động toàn dân giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và phúc lợi xã hội. Người có công, góp công, người có của hỗ trợ quyên góp để xây dựng quê hương, xanh, sạch, đẹp. Ước tính, năm 2021, Vô Điếm sẽ huy động trong dân, các tổ chức xã hội ủng hộ khoảng 35% để xây dựng hạ tầng cơ sở. Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ để cùng nhau phát triển. Thực hiện đúng quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện nông thôn để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Tương tự, xã Đồng Tâm, Việt Hồng, Liên Hiệp đã mời các ban, ngành của tỉnh, huyện cùng tham vấn cách làm, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM.

Tạo và phân bổ nguồn lực ngay từ nhân dân khi có sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức xã hội là cách tốt nhất để Bắc Quang có đủ sức mạnh tổng lực xây dựng quê hương - Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu khẳng định.

Bài, ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng