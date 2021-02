Nòng cốt trong kiểm soát thị trường

Xuân 2021 - Năm 2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Giang luôn chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, các Đội QLTT trực thuộc làm tốt công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nắm bắt diễn biến thị trường, đề ra những giải pháp phù hợp, đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh và ổn định.

Cán bộ, nhân viên Cục Quản lý thị trường Hà Giang tại Hội thảo nhận diện hàng hóa dành cho cán bộ thực thi về sở hữu trí tuệ năm 2020.

Đồng chí Vũ Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng Cục QLTT cho biết: Nhìn từ thực tế, ở khu vực trung tâm tỉnh đến các huyện, trung tâm các xã, thị trấn đã có sự phát triển vượt bậc, kéo theo đó là lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu đời sống, sinh hoạt của người dân ngày một tăng cao với nhiều chủng loại rất đa dạng, phong phú từ nhiều nơi vận chuyển đến trao đổi, giao thương. Để đảm bảo cho thị trường phát triển an toàn, đem lại sự an tâm, hài lòng của người dân, Cục QLTT luôn chủ động phổ biến, ban hành các kế hoạch, văn bản cụ thể hóa theo chỉ đạo của tỉnh và của Tổng cục; chỉ đạo Đội QLTT các huyện, thành phố phân cử cán bộ phụ trách các cụm xã, thị trấn thường xuyên thu thập thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không có tem, nhãn mác. Cục QLTT Hà Giang cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Biên phòng, cùng chính quyền các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, nhất là cư dân ở vùng sâu, xa, khu vực biên giới về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng. Tham mưu cho chính quyền tỉnh xây dựng Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng tố giác hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bán hàng không theo giá niêm yết hoặc các hiện tượng “chặt chém”, trong đó công khai các số điện thoại của Chủ tịch UBND các huyện, lãnh đạo các ngành chức năng như QLTT, Công an, Y tế, Văn hóa để người dân, khách du lịch biết liên hệ phản ánh.

Cán bộ Đội QLTT số 8 (Yên Minh) kiểm tra cửa hàng ăn Mộc Quán, tổ 8, thị trấn Yên Minh.

Trong năm 2020, lực lượng QLTT Hà Giang đã trực tiếp kiểm tra 1.079 vụ, trong đó số vụ xử lý vi phạm hành chính là 823 vụ; tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách trên 3,3 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu; kinh doanh không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện; vi phạm bán hàng đóng gói sẵn không ghi trọng lượng trên nhãn hàng hóa; không có nhãn hàng hóa hoặc có nhãn hàng hóa nhưng không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm…

Những kết quả đạt được trong năm 2020 là niềm tin, khích lệ lớn để mỗi cán bộ, nhân viên Cục QLTT Hà Giang thêm vững tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng Cục QLTT và tỉnh giao trong giai đoạn mới.