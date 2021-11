Phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh tích cực phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Hội Phụ nữ cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh có 16 hội viên, thành viên ít nhưng các chị đảm nhiệm nhiều việc chuyên môn, từ công tác quản giáo (quản lý, giáo dục những người lầm lỡ chấp hành tốt án phạt tù để sớm trở về với cộng đồng); công tác lập, quản lý hồ sơ phạm nhân; tham mưu, y tế, hậu cần. Ở lĩnh vực công tác nào các chị cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Phụ nữ Trại tạm giam chuẩn bị suất cơm phục vụ công nhân lao động từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh không để lây lan vào khu vực giam giữ, hội viên Hội Phụ nữ Trại tạm giam chấp hành nghiêm công tác thường trực tại đơn vị 24/7; trong khi đó, nhiều chị em có chồng công tác cùng ngành, đảm nhiệm công việc tại các huyện vùng cao; con còn nhỏ... công việc bận rộn nhưng những “bóng hồng” không quên nhiệm vụ giữ lửa gia đình, dạy dỗ con học tập tốt; luôn vượt khó khăn, bám đơn vị, bám nhiệm vụ.

Ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, chị em luôn chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện hoạt động công tác hội và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, như: Đại úy Nguyễn Mai Linh, cán bộ Đội Quản Giáo tham gia và đoạt giải Ba Cuộc thi viết thư với chủ đề “Viết cho đồng đội, viết cho người thân”; Trung tá Hà Thị Hường, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Thiếu tá Nông Thị Đợi, cán bộ Đội Quản Giáo được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen trong công tác phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020... Đặc biệt, từ khi Trại tạm giam chuyển đến cơ sở mới thôn Lắp 1, xã Phú Linh (Vị Xuyên), chị em hội viên cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của đơn vị tích cực trồng và chăm sóc hàng trăm gốc cam trên diện tích 1 ha, cho thu hoạch hơn 7 tạ cam. Sản phẩm thu hoạch được các chị ủng hộ điểm cách ly y tế tập chung tại Khu liên hợp thể thao Công an tỉnh; đồng thời các chị tổ chức nấu 302 suất cơm phục vụ công nhân lao động ở các tỉnh miền Nam trở về địa phương cách ly tại địa chỉ trên.

Đồng chí Hà Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Trại tạm giam nói: Những năm qua, Hội luôn chủ động quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội cấp trên đến toàn thể hội viên, hội viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm luôn sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đơn vị giao vừa chăm lo, giáo dục con cái thi đua học tập tiến bộ. Với những thành tích hoạt động nổi trội, những “bóng hồng” Trại tạm giam luôn xứng đáng với danh hiệu “Trung hậu, đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần tô đẹp hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Bài, ảnh: Tất Thành (Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh)