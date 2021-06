Sẵn sàng đón 1.838 lao động từ Bắc Giang về quê

BHG - Ngày 22.6, tỉnh ta sẽ đón 1.838 lao động đang lưu trú tại Bắc Giang về quê, cách ly tập trung nhằm giảm tải áp lực cho các khu cách ly tập trung và khu phong tỏa tại tỉnh Bắc Giang, cũng như đáp ứng nguyện vọng của người lao động (NLĐ). Trong điều kiện tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tập, nhiều doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động, công nhân chưa có việc làm, việc đón NLĐ về quê có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương với NLĐ.

Lực lượng đòan viên thanh niên huyện Vị Xuyên tình nguyện hỗ trợ kê giường tại khu cách ly

Các đối tượng được tiếp nhận về địa phương là NLĐ đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội, cách ly y tế (F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện cách ly tại nhà); các trường hợp lao động là F0 đã khỏi bệnh. Qua rà soát, số lượng NLĐ trở về quê là 1.838 người; trong đó huyện Bắc Quang 242 người; Quang Bình 134 người; Vị Xuyên 303 người; Xín Mần 113 người; Hoàng Su Phì 114 người; Bắc Mê 75 người; Mèo Vạc 212 người; Đồng Văn 87 người; Yên Minh 328 người; Quản Bạ 212 người và Tp. Hà Giang 18 người.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, sau khi tiếp nhận, NLĐ từ Bắc Giang về sẽ tập trung tại khu cách ly của tỉnh tại Trung đoàn 877, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau đó, UBND các huyện, thành phố bố trí phương tiện, người đón NLĐ từ Trung đoàn 877 về địa phương và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung của huyện, thành phố; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14; sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7. Quá trình cách ly tập trung tại địa phương, NLĐ được giám sát sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt thường xuyên 2 lần/ngày. Các ngành chức năng bố trí cán bộ tiếp nhận NLĐ; Lực lượng an ninh giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng, chống dịch và an ninh trật tự tại khu vực cách ly. Thời gian chuẩn bị việc tiếp nhận NLĐ từ khi có kế hoạch của UBND tỉnh đến thời điểm tiếp nhận không nhiều, nhưng với kinh nghiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và các phương án phòng, chống dịch đã được chuẩn bị sẵn từ trước, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống bệnh xảy ra nên các huyện, thành phố đã "kích hoạt" khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón NLĐ trở về. Dịp này, nhiều đoàn viên thanh niên trong tỉnh cũng tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các khu cách ly y tế phòng, chống dịch.

Vị Xuyên là một trong những huyện có số lượng NLĐ trở về đông nhất với 303 người. Trong 2 ngày 16 – 17.6, khu cách ly tập trung được bố trí tại Trường PTDT Nội trú huyện được thiết lập với quy mô trên 300 giường. Phòng ngủ của NLĐ được bố trí giãn cách, thoáng mát, đầy đủ thiế bị chiếu sáng, quạt, nhà vệ sinh. UBND huyện đã thành lập tổ y tế trực tiếp tiếp nhận NLĐ về địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh, cho biết: “Trước mắt, huyện trích kinh phí và huy động xã hội hóa mua sắm trang thiết bị y tế như: Khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ, máy đo nhiệt độ; đồ dùng thiết yếu cho NLĐ như chiếu, gối; sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, quạt tại khu cách ly; hợp đồng thuê xe đến địa điểm tập kết đón NLĐ; phun khử khuẩn môi trường tại khu cách ly; hợp đồng cung cấp các suất ăn hàng ngày. Các phương án đảm bảo về ăn uống, sinh hoạt, an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, theo đúng quy định. Vị Xuyên sẵn sàng đón NLĐ trở về quê hương”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đợt tiếp nhận NLĐ về quê là công tác xét nghiệm SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 2 đơn vị được giao trọng trách này. Đến thời điểm này, các đơn vị đã thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho thành viên, lên phương án xét nghiệm, đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Trần Tuấn, cho biết: “Một trong những phương pháp được thực hiện là phương pháp xét nghiệm gộp mẫu nhằm tăng năng lực xét nghiệm để sàng lọc nhanh chóng số lượng người cần được xét nghiệm trong khi vẫn bảo đảm độ tin cậy, qua đó có các biện pháp phòng dịch sớm, kịp thời; đồng thời tiết kiệm được nhân lực, vật tư và thời gian xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 2 đơn vị vừa được Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS – CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT – PC. Điều đó giúp công tác xét nghiệm được thức hiện nhanh hơn, hiệu quả, không bị phụ thuốc tuyến trên và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Đội ngũ y tế Trung tâm sẵn sàng làm việc xuyên đêm để xét nghiệm. Trước ngày đón NLĐ, Trung tâm sẽ tiến hành phun khử khuẩn môi trường tại Trung đoàn 877; hướng dẫn lực lượng y tế các địa phương về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch”.

Phương án tiếp nhận NLĐ về quê đã được các huyện, thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng. NLĐ và nhân dân hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của địa phương.

Bài, ảnh: Biện Luân