Công an tỉnh trao 68 tấn xi măng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở

BHG - Ngày 18.6, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao 68 tấn xi măng cho UBND xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ để hỗ trợ 7 gia đình thuộc thôn Sán Trồ, xã Bát Đại Sơn xây nhà và các công trình phụ trợ.

Đại diện lãnh đạo xã Bát Đại Sơn và các hộ dân nhận xi măng do Công an tỉnh hỗ trợ

Đây là số xi măng do Công an tỉnh Hà Giang hỗ trợ xã theo Chương trình xây dựng nhà ở kiên cố cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2. Trước đó lãnh đạo Công an tỉnh đã đến làm việc với lãnh đạo UBND xã Bát Đại Sơn và khảo sát thực tế các hộ có nhu cầu về xây nhà dựng nhà ở, giao cho UBND xã tiếp nhận và phân bổ, hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân sử dụng hiệu quả.

Tin, ảnh: Trung Thực