Một học sinh dành tiền khen thưởng để ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

BHG - Vừa qua, em Nguyễn Thế An, học sinh lớp 9 trường THCS Yên Biên, trú tại tổ 3, phường Ngọc Hà, Tp. Hà Giang đã ủng hộ số tiền 500.000 đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19.

Em Nguyễn Thế An ủng hộ số tiền 500.000 đồng tại Ủy ban MTTQ phường Ngọc Hà.

Được biết, số tiền trên do Thế An tiết kiệm từ phần thưởng đạt học sinh giỏi và đi thi học sinh giỏi cấp thành phố trong năm học vừa qua. Thay vì tiêu vào các mục đích cá nhân, em đã ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 với mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình cho công cuộc chống dịch của cả nước. Gia đình Thế An cho hay, An mong muốn được chia sẻ và đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng. Số tiền Thế An ủng hộ tuy giá trị không lớn, nhưng là việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với xã hội, xứng đáng được biểu dương và nhân rộng.

Để ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19, người dân có thể trực tiếp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại địa phương, hoặc nhắn tin trên điện thoại theo cú pháp: Covid NK gửi 1408. Trong đó, N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K thể hiện đơn vị nghìn đồng. Ví dụ: Muốn đóng góp 100.000 đồng, người dân soạn "Covid 100K" gửi 1408. Mỗi sự ủng hộ của người dân đều là những hành động quý giá góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh, khôi phục phát triển KT – XH.

Minh Châu