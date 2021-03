Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng

BHG - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Chi nhánh Phú Thọ - Phòng Kinh doanh khu vực Hà Giang vừa kết hợp với Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình ông Nguyễn Hữu Thức, tổ 9, thị trấn Việt Quang. Ông Nguyễn Hữu Thức vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang phát triển kinh tế và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền bảo hiểm 250 triệu đồng, mức phí 2.250.000 đồng/thời hạn bảo hiểm 1 năm. Không may, ông Thức qua đời đột ngột. Nhận được tin, ABIC Phú Thọ và Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang đến thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình làm các thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình với tổng số tiền 252.571.428 đồng, trong đó quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 250 triệu đồng, chi hỗ trợ mai táng phí 1 triệu đồng và hỗ trợ lãi tiền vay 1.571.428 đồng.

Ông Trương Đức Hào, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho gia đình ông Nguyễn Hữu Thức.

Cùng thời điểm đó, ABIC Chi nhánh Phú Thọ - Phòng Kinh Doanh khu vực Hà Giang cùng Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang thực hiện chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình ông Hoàng Văn Thanh, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc.

Ông Hoàng Văn Thanh vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền bảo hiểm 130 triệu đồng, mức phí 1.521 triệu đồng/thời hạn bảo hiểm 2 năm. Không may, ông Thanh bị bệnh qua đời. Nhận được tin, ABIC Phú Thọ và Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang hướng dẫn gia đình làm các thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông với tổng số tiền 132.011.111 đồng, trong đó quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 130 triệu đồng, chi hỗ trợ mai táng phí 1 triệu đồng và hỗ trợ lãi tiền vay 1.011.111 đồng. Bảo hiểm “Bảo an tín dụng” là sản phẩm bảo hiểm của Agribank dành cho khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi xảy ra tai nạn hoặc bệnh tật ảnh hưởng đến tính mạng người vay thì ABIC thay người vay trả cho ngân hàng số tiền tương ứng với số tiền tham gia bảo hiểm, mức tham gia bảo hiểm tối đa lên đến 300 triệu đồng.

Ông Phạm Đức Quang, Giám đốc phòng Giao dịch Gia Tự - Agribank Chi nhánh Bắc Quang trao tiền chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho gia đình ông Hoàng Văn Thanh.

Năm 2020, tổng số khách hàng tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Giang là hơn 10 nghìn người với tổng số tiền bảo hiểm hơn 1.270 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng xảy ra sự kiện bảo hiểm và được chi trả 18 vụ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Chu Mạnh Hải (Agribank Hà Giang)