Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Dự án cấp căn cước công dân

BHG - Ngày 25.3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các huyện, thành phố đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác cấp CCCD.

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai kịp thời bố trí lực lượng, bảo đảm kinh phí và các điều kiện nhằm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, cập nhật dữ liệu dân cư và triển khai hạ tầng kỹ thuật đường truyền kết nối, lắp đặt các trang thiết bị để triển khai đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu cho các đơn vị lựa chọn cán bộ, chiến sỹ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm, thành lập các tổ công tác lưu động tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD, mỗi ngày triển khai 3 ca với 15 giờ làm việc liên tục với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, tận tình phục vụ đáp ứng yêu cầu của người dân trên địa bàn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định những mặt còn hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, thống nhất đề ra các giải pháp cụ thể, đề xuất những cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo, tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đảm bảo các yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; chủ động tham mưu UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện hiệu quả công tác thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD; chỉ đạo lực lượng Công an các cấp quyết tâm phấn đấu thực hiện vượt tiến độ và chỉ tiêu cấp CCCD.

Tin, ảnh: Trung Thực (Công an tỉnh)