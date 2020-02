BHG - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; lực lượng Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Bệnh xá Công an tỉnh luôn sẵn sàng chống dịch bệnh Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Giang chưa phát hiện trường hợp bệnh nghi viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, là địa bàn tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, có nhiều cửa khẩu và lối mòn qua lại; lưu lượng người giao thương, du lịch và lao động rất cao. Công an tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, theo đó: Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đến các huyện biên giới kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các địa phương. Các đơn vị phòng, công an các huyện, thành phố tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh; chủ động triển khai quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh. Bệnh xá Công an tỉnh duy trì công tác thường trực y tế 24/24 giờ, tiếp nhận, xử lý các thông tin, tình hình liên quan đến dịch bệnh; cấp vật tư, thuốc, hóa chất cho một số đơn vị phòng và công an các huyện biên giới.

Theo ghi nhận, các đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thấy rõ tác hại, hậu quả và nguy cơ bùng phát, lây lan của dịch bệnh; chủ động thực hiện các khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm việc thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, làm giả các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế….

Đối với các bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp công dân tại trụ sở làm việc như: Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát giao thông, Xuất, nhập cảnh,… ngoài công tác chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc tới toàn thể CBCS về sự nguy hiểm của dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona để từ đó tự phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân; đồng thời lồng ghép tuyên truyền rộng rãi đến người dân; tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho nhân dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính.

Đại tá Đào Sĩ Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã quán triệt nghiêm túc đến CBCS đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ, tiếp xúc với nhân dân, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả những trường hợp công dân nhập cảnh vào địa bàn, trao đổi với trung tâm y tế để có những giải pháp phòng ngừa, cách ly, không để dịch bệnh có thể xảy ra

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra có thể diễn biến phức tạp, khiến người dân lo lắng khi mua các thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh bị đẩy giá; lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường ra quân, nắm tình hình địa bàn, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở kinh doanh vật tư y tế, kiên quyết xử lý những hành vi găm hàng, đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính. Thượng tá Nông Văn Hay, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết: đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan, biên phòng, quản lý thị trường để tuần tra, kiểm soát ngăn chặn những hành vi vi phạm. Do làm tốt công tác nắm tình hình, kết hợp với công tác tuyên truyền, tại các cơ sở được kiểm tra, nhìn chung đều chấp hành nghiêm túc, không có những biểu hiện đầu cơ, trục lợi. Một số của hàng còn tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho tất cả các thành phần người dân.

Nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, quán triệt cho tất cả CBCS và công nhân viên trong lực lượng có những hành động cụ thể, thiết thực để phòng, chống dịch; đảm bảo sức khỏe cho CBCS; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai các biện pháp công tác phù hợp với từng tình huống dịch có thể xảy ra, nhằm thực hiện có hiệu quả với công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh công tác chuyên môn, CBCS trong lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn vẫn đang được khẩn trương tiến hành; CBCS Công an toàn tỉnh đã sẵn sàng cao nhất cho chiến dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân