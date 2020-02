Nhà giàn DK1 hiên ngang nơi đầu sóng, ngọn gió - Kỳ 4: Xuân sớm trên Nhà giàn DK1/10

BHG - Tạm biệt cụm nhà giàn tại bãi Phúc Nguyên và Tư Chính, tàu KN 263 đưa chúng tôi thẳng tiến về Nhà giàn DK1/10 tại bãi cạn Cà Mau. Đây cũng là nhà giàn cuối cùng trong hải trình và cũng là niềm mong mỏi của tất cả thành viên trong đoàn có thể được trực tiếp lên thăm, chúc tết các CBCS.

Đu dây lên Nhà giàn DK1/10.

Hơn 2 ngày neo đậu trên biển, khu vực Nhà giàn DK1/10, biển vẫn động, nhưng chúng tôi luôn háo hức mong chờ được lên nhà giàn. Dường như thấu hiểu mong mỏi của các nhà báo, đồng chí Đặng Mạnh Hùng, Trưởng đoàn công tác, nói: Chúng tôi sẽ cố gắng có phương án sắp xếp để tất cả các thành viên trong đoàn được lên thực tế cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ của CBCS nhà giàn.

Chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 gói bánh chưng.

Sáng 6.1.2020, thời tiết khá thuận lợi, Trưởng đoàn công tác quyết định cho mọi người lên nhà giàn. Để đưa được chúng tôi lên những tầng giàn cao hơn chục mét so với mực nước biển, các CBCS nhà giàn phải dùng dây thừng thông qua hệ thống ròng rọc và kéo bằng tay để đưa từng người lên. Con tàu dập dềnh, lúc lên cao, lúc xuống thấp chỉ cần sơ sảy là mất an toàn trước những con sóng lớn. Thế nhưng, với niềm mong mỏi, sự quyết tâm của mỗi thành viên, bằng sự phối hợp nhịp nhàng, khéo léo của lãnh đạo, nhân viên tàu KN 263 và nhà giàn, “vượt sóng dữ, chiến thắng độ cao”, khoảng chừng 1 giờ, toàn bộ thành viên Đoàn công tác đã đặt chân lên Nhà giàn DK1/10 an toàn.

Đọc thư chúc Tết từ đất liền gửi Nhà giàn DK1/10.

Cái cảm xúc khi lần đầu tiên trong đời đặt chân lên cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn), đến Trường Sa lại trào dâng, ùa về trong tôi khi được đặt chân lên nhà giàn. Thật là khó tả, thật háo hức, xúc động.

Thượng úy Trần Khánh Nhật, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10, cho biết: Nghe tin đoàn ra chúc tết nên cả mấy tuần nay chúng tôi rất háo hức, ngày nào cũng ngóng trông, chờ đợi. Sáng sớm, thấy tàu xuất hiện, ai cũng mừng. Với các CBCS, đây là những ngày vui nhất trong năm bởi có khách từ đất liền ra thăm, mà đợt này rất vui vì có tới 9 chị nhà báo.

Giữa muôn trùng sóng biếc, ở nơi xa đất liền hàng trăm km, cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và CBCS nhà giàn thật thiêng liêng và cảm động; mọi người cùng chúc nhau năm mới an khang, hạnh phúc. Những ánh mắt, nụ cười, những cái bắt tay, những cái ôm nồng ấm, như tiếp thêm hơi ấm cho các chiến sĩ ở lưng chừng trời, giữa đại dương mênh mông.

Cùng thực phẩm rau xanh mang ra từ đất liền ra, CBCS nhà giàn chung tay chuẩn bị cho mình một cái Tết đầy đủ. 2 bên mâm ngũ quả được bày ngay ngắn trên bàn thờ Bác, là cây quất từ tỉnh Hưng Yên, cây mai vàng phương Nam, được lính nhà giàn gắn thêm dây điện nhấp nháy, làm cho không khí Tết trên nhà giàn rực rỡ.

Không khí đón Tết sớm rộn rã hơn khi các hoạt động gói bánh chưng, pha chế thực phẩm - quà từ đất liền được tổ chức giữa Đoàn công tác và CBCS trên các nhà giàn; rồi đọc thư chúc Tết của các em nhỏ trên khắp miền Tổ quốc.

Thượng úy Lê Minh Tiến và Trung úy Nguyễn Văn Hưng, vừa gói bánh chưng vừa kể chuyện Tết nhà giàn. Cả 2 cùng chia sẻ: Năm nào cũng tham gia gói bánh chưng, kể cả khi ở nhà lẫn khi ở đơn vị. Nhưng có lẽ nhiều cảm xúc nhất đó là được gói bánh trên nhà giàn.

Lính nhà giàn mỗi người một quê nhưng như một gia đình, cùng yêu thương, chia sẻ. Có nhiều chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa nhà mà lại ở một nơi rất xa, nhưng họ vẫn vui tươi, chờ đón những giây phút đón Xuân đặc biệt. Thiếu úy chuyên nghiệp Vũ Hoài Phúc (Bình Thuận), đi cùng chuyến tàu KN 263 ra nhận nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10 chia sẻ: “Năm nay, lần đầu tiên em ăn Tết ở nhà giàn, lúc đầu cũng cảm thấy chạnh lòng vì nhớ nhà. Nhưng em đã xác định tư tưởng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng nhận nhiệm vụ đợt này có các quân nhân trẻ: Dậu, Diện (Quân y). Ngay khi đặt chân lên Nhà giàn DK1/10, cả 3 chàng trai đã tham gia cùng đồng đội kéo ròng rọc đưa các thành viên Đoàn công tác lên đơn vị.

Sau lời chúc Tết của đồng chí Đặng Mạnh Hùng, Trưởng đoàn công tác là lễ trao, nhận quà từ đất liền tặng CBCS Nhà giàn DK1/10.

Được nhận món quà ý nghĩa từ Đoàn công tác, Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, xúc động: Những món quà ý nghĩa được vận chuyển từ đất liền giúp CBCS trên nhà giàn đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Chúng tôi xác định đón Tết với tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”, tiếp tục bảo vệ, giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”.

Tham quan nơi ăn ở, làm việc và khu tăng gia mini của CBCS nhà giàn, chúng tôi không khỏi bất ngờ, ấn tượng bởi thời tiết khắc nghiệt mà những khay rau vẫn tươi tốt, những chú gà mướt lông.

Do thời tiết xấu và sóng dữ, thời gian của Đoàn công tác ở nhà giàn phải rút ngắn. Tạm biệt CBCS Nhà giàn DK1/10, giờ phút chia tay để xuống tàu thật bịn rịn. Những kỷ niệm thật đẹp về người lính hải quân, về Nhà giàn DK1 sẽ luôn trong ký ức.

Tàu KN 263 lại kéo 3 hồi còi thật lớn tạm biệt Nhà giàn DK1/10, hướng về Côn Đảo, đưa Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và phóng viên các cơ quan báo chí đến chúc Tết quân dân huyện Côn Đảo rồi trở về đất liền.

Một mùa Xuân mới đến với biển, đảo quê hương và mỗi Nhà giàn DK1 sẽ là những cột mốc, những pháo đài thép vững chắc để khẳng định, để bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: PHƯƠNG HOA

Kỳ cuối - Chuyện trên tàu KN 263