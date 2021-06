BHG - Trước thềm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các thí sinh miền cực Bắc Tổ quốc có thêm niềm vinh dự và sự động viên lớn lao khi được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lên thăm, động viên và kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi. Với sự chuẩn bị chu đáo, các cấp, ngành và phụ huynh đã sẵn sàng cùng sĩ tử “vượt vũ môn”.

Học sinh Trường PTDT nội trú THPT tỉnh ôn thi. Ảnh: BIỆN LUÂN

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 29 điểm thi với 267 phòng thi chính thức và 29 phòng thi dự phòng. Có 5.626 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 356 thí sinh tự do. Ban Chỉ đạo thi được thành lập từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra kỳ thi. Tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi cho 100% cán bộ, giáo viên tham gia vào quá trình tổ chức các khâu của kỳ thi; tổ chức các đoàn kiểm tra tại điểm in sao đề thi, điểm thi, chấm thi. Các trường học tổ chức cho học sinh thi thử và hoàn thành chương trình ôn tập kiến thức trước ngày 30.6.

Với mục tiêu không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế và đi lại; ngoài đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, tỉnh chủ động phương án đưa đón thí sinh đến điểm thi an toàn; bố trí chỗ ăn, nghỉ tại chỗ cho thí sinh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra. Đặc biệt, tỉnh hỗ trợ kinh phí thêm 1 tháng cho học sinh thuộc diện hưởng chính sách, mức hỗ trợ theo Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để các em yên tâm ôn thi. Các ngành, địa phương chủ động triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới có điều kiện tham dự kỳ thi. Đoàn Thanh niên thành lập các đội xung kích tình nguyện “tiếp sức mùa thi” sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.

Kỳ thi năm nay tiếp tục diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế; các cấp, ngành phải đảm bảo phương án phòng, chống dịch như: Bố trí phòng thi dự phòng và phòng cách ly tạm thời tại điểm thi; phun khử khuẩn phòng thi; tất cả thí sinh đến điểm thi phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm 5k phòng, chống dịch; tại mỗi điểm thi đều có bộ phận trực y tế; bố trí phương án thi đối với thí sinh là F1, F2...

Trường phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên Lê Thị Thuận chia sẻ: “Cùng với các địa phương trong tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thi và các phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng đã được triển khai đồng bộ. Các trường học hoàn thành ôn thi cho học sinh và rà soát, lập danh sách thí sinh cư trú tại những xã, thôn vùng sâu, vùng xa, biên giới, giao thông đi lại khó khăn để bố trí đưa đón, chỗ ăn, nghỉ cho các em; động viên, chia sẻ, giúp các em xua đi lo lắng để có tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái trước kỳ thi. Huyện cũng đã huy động xã hội hóa, chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế tại các điểm thi và tiến hành phụ khử khuẩn điểm thi trước ngày thi để đảm bảo phòng, chống dịch Covid - 19”.

Những ngày vừa qua, nắng nóng kéo dài, các bậc phụ huynh rất quan tâm đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho con em ôn tập; tạo tạo không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ; đồng thời nắm chắc các quy định, quy chế thi để hỗ trợ con mình trong quá trình tham dự kỳ thi.

Về cơ bản, công tác chuẩn bị kỳ thi được tỉnh tổ chức rất nghiêm túc, chu đáo, cụ thể từng phương án, đảm bảo ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai, dịch bệnh xảy ra và được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao. Tuy nhiên, tỉnh không chủ quan, lơ là mà tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh và thời tiết để chỉ đạo kịp thời các cấp, ngành triển khai các giải pháp đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

Biện Luân