Các trường học ở Xín Mần sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

BHG - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang đến gần, các ngành chức năng, trường học ở huyện Xín Mần đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Huyện đoàn Xín Mần tặng quà và sách ôn luyện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm GDNN – GDTX huyện.

Đến điểm thi Trường THPT Xín Mần, khuôn viên nhà trường được vệ sinh sạch sẽ; phòng thi và các phòng chức năng phục vụ kỳ thi được bố trí hợp lý, đề biển rõ ràng. Kỳ thi năm nay, Trường THPT Xín Mần có 9 phòng thi, 181 thí sinh. Thầy giáo Lê Quang Thức, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Để học sinh có kiến thức tốt nhất cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Trường THPT Xín Mần đã rà soát, phân loại học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp với năng lực của các em, xây dựng kế hoạch ôn luyện kiến thức hợp lý, đảm bảo đủ chương trình và thời gian theo quy định. Trường tổ chức các đợt thi thử với các đề thi bám sát theo nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, qua đó nhằm kiểm tra, đánh giá sát thực kiến thức và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho học sinh. Đối với học sinh ở xa điểm thi, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh phổ biến các yêu cầu của kỳ thi và xây dựng phương án phối hợp quản lý thí sinh. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, trong đó có lực lượng y tế, công an và đoàn thanh niên trong công tác tiếp sức mùa thi, đảm bảo an toàn cho học sinh...

Tại điểm thi Trường THPT Nà Chì có 4 phòng thi, 82 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh tự do. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ được chuẩn bị chu đáo. Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường đã bố trí thêm 4 phòng thi dự phòng và sắp xếp, vệ sinh các phòng thi, sửa chữa hệ thống đèn, quạt, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay... Đảm bảo phương án xử lý sự cố bất thường trong quá trình coi thi như phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống cháy, nổ, mưa, bão; đảm bảo nơi ăn, nghỉ an toàn, sạch sẽ cho cán bộ coi thi. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên cập nhật số điện thoại của tất cả học sinh và phụ huynh để thuận tiện trong quá trình liên lạc, kết nối. Đối với học sinh ở xa điểm thi, có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường tạo điều kiện cho các em ở tại nhà bán trú của trường trong những ngày thi...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, huyện Xín Mần có 3 điểm thi tại Trường THPT Xín Mần, Trường THCS&THPT Nà Chì và Trường THCS&THPT xã Xín Mần, với tổng số 340 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 18 thí sinh tự do, 318 thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, 55 thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, 8 thí sinh chỉ xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT khảo sát, bố trí các điểm thi phù hợp; chỉ đạo các trường tuyên truyền, phổ biến về Kỳ thi tốt nghiệp THPT tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh; làm tốt công tác ôn tập kiến thức cho học sinh; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, công tác tổ chức thi, hồ sơ thí sinh dự thi... Chỉ đạo ngành Y tế huyện phối hợp với các trường THPT triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh. Huyện đoàn và các đơn vị trực thuộc tăng cường tình nguyện viên tại các khu vực cao điểm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Điện lực huyện lên phương án bảo đảm cung cấp điện 24/24h cho các điểm thi. Công an huyện bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, từ công tác bảo mật đề thi, chấm thi, vận chuyển đề thi, bài thi và thực hiện điều phối, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Xín Mần cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi đã được Ban Chỉ đạo thi của huyện chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc. Các trường chủ động trong công tác ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT đến phụ huynh, học sinh, xây dựng các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai trên địa bàn… Ngoài ra, huyện đã trích ngân sách gần 400 triệu đồng bổ sung cho các điểm thi để phục vụ cho công tác thi; hỗ trợ 300 nghìn đồng/thí sinh đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo các ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó hướng tới kỳ thi an toàn, đúng quy chế, quy định thi và phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: VĂN LONG