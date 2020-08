Xín Mần sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

BHG - Chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được huyện Xín Mần được triển khai nghiêm túc, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

Trường THCS&THPT Xín Mần ôn luyện kiến thức cho học sinh.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên phần nào gây ảnh hưởng đến công tác dạy, học cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra muộn hơn so với những năm trước. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Chính phủ và Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT, người đứng đầu các địa phương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. Xác định vai trò, trách nhiệm cũng như tầm quan trọng của kỳ thi, ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, BCĐ thi huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn liên quan đến kỳ thi đến với các phòng, ban, đơn vị trường học để chủ động phối hợp trong công tác thi cử. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tiện đại chúng về kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Xín Mần có 3 điểm thi tại trường THPT Xín Mần, trường THCS&THPT Xín Mần và trường THCS&THPT Nà Chì, với tổng số 383 thí sinh, trong đó có 41 thí sinh tự do. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi tại các điểm thi, đảm bảo chương trình, tổ chức ôn tập cho học sinh. Thực hiện cấp kinh phí hơn 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện để các trường sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Hiện tại, các điểm thi được bố trí đầy đủ gồm 18 phòng thi, 3 phòng thi dự phòng và phòng làm việc cho Hội đồng coi thi. Hệ thống cổng, tường của các điểm thi được xây dựng kiên cố, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn. Tiến hành lắp đặt và đấu nối hoàn tất toàn bộ hệ thống camera giám sát nhằm tăng cường công tác an ninh, an toàn tại các điểm thi.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, BCĐ thi huyện Xín Mần đã chỉ đạo các trường tiến hành rà soát, lập danh sách các thí sinh và nắm bắt tình hình gia đình thí sinh để có phương án trong công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan được phân công phối hợp tổ chức kỳ thi xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, điện nước, giao thông, bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện khác… Đặc biệt, đây là năm đầu tiên huyện Xín Mần phát sinh điểm thi thuộc khu vực biên giới tại trường THCS&THPT Xín Mần. Vì vậy, công tác chuẩn bị tốt cho kỳ thi được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao về công tác ôn luyện, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương án phòng chống dịch, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện các nội quy về biên giới. Thầy giáo Sùng Quang Thành, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Xín Mần, cho biết: Đây là lần đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thi tại trường, do vậy bên cạnh việc hướng dẫn ôn luyện kiến thức cho các em, nhà trường còn thường xuyên động viên các em luôn có một tâm lý vững vàng nhất để bước vào kỳ thi, cùng với đó các điều kiện về cơ sở vật chất, chỗ ăn chỗ nghỉ phục vụ cho các giáo viên về coi thi đã được chuẩn bị tốt.

Đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thi huyện Xín Mần cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được huyện thực hiện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi. Các vấn đề về cơ sở vật chất, phòng thi, chỗ ăn, ở của giám thị, học sinh được chuẩn bị chu đáo và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mặt khác, với Xín Mần là địa phương có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, vì vậy huyện đã có phương án di chuyển các thí sinh về ở tại trường đảm bảo công tác thi an toàn, đồng thời tạo điều kiện cho các học sinh trong vấn đề ôn luyện và ăn ở.

Bài, ảnh: Văn Long