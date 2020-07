Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Quang Bình

BHG - Ngày 30.7, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại huyện Quang Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Quang Bình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Quang Bình được bố trí 2 điểm thi tại Trường THPT Quang Bình và THPT Xuân Giang, với tổng số 388 thí sinh, trong đó có 61 thí sinh tự do. Đến nay, huyện đã chỉ đạo các trường phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện liên quan đến kỳ thi. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và thí sinh dự thi. Thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá xếp loại, tổ chức đăng ký dự thi. Về cơ sở vật chất, huyện đã bố trí khu vực phòng thi, phòng làm việc của điểm thi, phòng bảo quản, tủ cất giữ đề thi, bài thi, lắp đặt camera giám sát, phương tiện thông tin liên lạc đúng quy định. Bố trí nơi ăn ở cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ. Xây dựng phương án đưa đón học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh động viên các em học sinh tại Trường THPT Xuân Giang.

Làm việc với lãnh đạo huyện Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị huyện cần chủ động, sát sao hơn trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, bàn ghế phục vụ cho kỳ thi; dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí khu vực thi; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí phương tiện đưa đón thanh tra về làm nhiệm vụ trong kỳ thi. Về công tác y tế, cần bố trí sắp xếp cơ chế thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cho kỳ thi. Chủ động đầu tư trang thiết bị để phòng chống dịch bệnh Covid-19, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại các điểm thi. Lên phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh; lãnh đạo các trường được bố trí điểm thi nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao để tổ chức kỳ thi thành công.

Hồng Duyên (Đài PT – TH tỉnh)