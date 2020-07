Nỗ lực cho kỳ một thi an toàn, chất lượng

BHG - Kỳ thi THPT năm 2020 đang đến gần, thời gian này, các thí sinh trên địa bàn tỉnh đang “tăng tốc” ôn tập. Cùng với tích cực hướng dẫn ôn tập hiệu quả, các cơ sở giáo dục đặc biệt trú trọng tới việc khích lệ tinh thần, quản lý học sinh và hoàn thiện các phương án hỗ trợ để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

Học sinh khối 12 Trường THPT Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) ôn tập môn Toán.

Trao đổi với đồng chí Tạ Quang Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Minh chúng tôi được biết, năm nay điểm thi tại trường có 215 thí sinh. Nội dung đề thi năm nay chủ yếu là lớp 12 theo định hướng đánh giá năng lực người học, do vậy công tác ôn tập được đơn vị chia thành 2 giai đoạn, phân bổ chương trình sát với các dạng đề minh họa của Bộ Giáo dục. Trong đó, ở môn tự luận Ngữ văn, trú trọng hướng dẫn để học sinh nắm được cách thức làm bài, cách viết văn nghị luận cũng như nắm bắt tình hình thời sự gắn với đời sống xã hội để các em tiếp cận, từ đó có cách phân tích, đánh giá vấn đề có chiều sâu. Đối với các môn thi trắc nghiệm, tập trung bổ trợ cho học sinh những kiến thức căn bản, rèn kỹ năng tính toán nhanh, chính xác, xâu chuỗi kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Bên cạnh đó, tư vấn cho học sinh phân bố thời gian ôn tập hợp lý, làm thử các dạng bài thi thử tại nhà, cũng như giữ tâm lý thoải mái, đảm bảo sức khỏe khi kỳ thi đã gần kề. Về cơ sở vật chất cơ bản đã chuẩn bị xong, các phòng thi có đầy đủ hệ thống quạt, chiếu sáng…

Tích cực tự học, ôn thi tại nhà là cách em Nguyễn Thanh Sơn, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Giang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Được biết, quá trình ôn tập được nhà trường kết thúc vào giữa tháng bảy. Với phương châm “ôn đến đâu chắc đến đó”, thời gian này Sơn đang tập trung ôn các dạng bài mình cảm thấy yếu. Đồng thời bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản và nội dung sách giáo khoa để ôn đúng với trọng tâm. Em cho biết, phương pháp tự học giúp rèn luyện tư duy độc lập, tập trung cao độ. Ngoài ra, khi gặp những bài khó hay vướng mắc, thông qua các nhóm trên Zalo, Facebook em có thể dễ dàng thảo luận với cô giáo bộ môn và các bạn. Mặc dù thời gian thi đang đến gần nhưng với sự động viên của gia đình, sự sát sao của giáo viên chủ nhiệm, Nguyễn Thanh Sơn càng nỗ lực ôn tập, sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin.

Trường THPT Ngọc Hà là một trong 4 hội đồng thi trên địa bàn thành phố Hà Giang. Song song với việc tích cực ôn luyện, bổ trợ kiến thức cho các em học sinh, nhà trường đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đồng chí Nguyễn Xuân Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Kỳ thi năm nay nhà trường có 194 thí sinh tham dự, trong đó có 53 thí sinh tự do. Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình học sinh đẩy mạnh tuyên truyền, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Trong đó, tích cực huy động lực lượng tại chỗ là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn để tham gia phối hợp, tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi. Lên các phương án sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai. Cùng với đó, có đặc thù gần 70% học sinh phải thuê trọ trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhà trường đã chủ động trao đổi với các chủ nhà trọ đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực. Đồng thời, giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm trong quản lý, nắm bắt sinh hoạt, giữ thông tin liên lạc của học sinh và phụ huynh.

Kỳ thi THPT năm 2020, toàn tỉnh có 29 điểm thi với 5.639 thí sinh tham gia. Thông tin về công tác chuẩn bị trong thời điểm “nước rút”, đồng chí Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT , cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo thi các cấp đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả cũng như sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. Trong đó, chú trọng lựa chọn nhân sự tham gia công tác coi thi. Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, việc thực hiện các phương án hỗ trợ thí sinh. Đặc biệt, huy động các nguồn lực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, nêu cao vai trò trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho thí sinh trong suốt kỳ thi. Qua đó, hướng tới mục tiêu kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, kết quả phản ánh chính xác, trung thực chất lượng giáo dục.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN