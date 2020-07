Bàn giải pháp đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến của dịch Covid – 19

BHG - Chiều 31.7, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ thi cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.8. Cả nước có trên 900.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Bộ GD&ĐT và các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, một số giáo viên, học sinh ở Đà Nẵng có tiếp xúc ngần với các bệnh nhân nhiễm Covid-19; một số địa bàn đã được phong tỏa; tình hình tiếp tục diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi như: Có phương án dự phòng về phòng thi; hướng dẫn cụ thể khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; khi học sinh có biểu hiện triệu chứng của dịch Covid -19 thì cho thi phòng riêng; huy động lực lượng y tế thực hiện đo nhiệt độ cho giáo viên, học sinh trước khi vào phòng thi; thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giãn cách chỗ ngồi; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho phụ huynh và học sinh; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành công an, y tế, giáo dục. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đề nghị dừng kỳ thi trên địa bàn và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh.

Kỳ thi năm nay, tỉnh ta có 29 điểm thi với 5.639 thí sinh. Dự kiến có 1.842 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và các ngành liên quan tham gia tổ chức kỳ thi. Hà Giang có 4 thí sinh đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng về trong thời gian có dịch đang thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án in sao, vận chuyển đề thi, công tác ôn tập cho học sinh, thành lập các đoàn kiểm tra, tập huấn cho cán bộ làm công tác thi; chuẩn bị các phương án ứng phó khi có thời tiết xấu xảy ra.

Kết luận Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, chuẩn bị tất cả các phương án theo văn bản số 2832/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 để kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ GD&ĐT và Chính Phủ có giải pháp; khẩn trương rà soát, thực hiện tốt các khâu còn lại của kỳ thi; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi cả về an ninh, dịch tễ, thiên tai; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh cho phụ huynh, học sinh và người dân; đảm bảo ổn định tâm lý cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Tin, ảnh: AN GIANG