Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 1.8, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với BCĐ thi huyện Bắc Mê về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cùng đi có lãnh một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ thi huyện Bắc Mê.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Bắc Mê được bố trí 2 điểm thi, tại Trường THPT Bắc Mê và Trường THCS & THPT Minh Ngọc. Tổng số thí sinh dự thi là 311 thí sinh. Để tổ chức thành công kỳ thi huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên liên quan đến kỳ thi. Tổ chức dạy học, ôn tập kiến thức cho các thí sinh. Chỉ đạo các điểm thi phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; bố trí phòng làm việc, phòng y tế, công an bảo vệ đảm bảo các điều kiện tại các điểm thi. Trang bị túi đựng đề thi, bài thi, phương tiện thông tin liên lạc theo quy định. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi. Đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước sinh hoạt trong thời gian tổ chức thi. Thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí tại các điểm thi. Lên phương án bố trí nơi ăn ở, xe đưa đón cán bộ, giáo viên đến làm công tác thi; phương án dự phòng để xử lý các tình huống có thể xảy ra…

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi THCS & THPT Minh Ngọc.

Làm việc với BCĐ thi huyện Bắc Mê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, đề nghị: Huyện Bắc Mê, tiến hành ngay việc rà soát lại tất cả công tác chuẩn bị, xem xét bổ sung trang thiết bị còn thiếu, bị hỏng. Bố trí nơi ăn nghỉ cho tất cả các lực lượng đến làm công tác thi tại huyện, phù hợp hơn, đảm bảo an toàn, thuận lợi. Tiếp tục sắp sếp, bố trí lại các phòng phục vụ cho kỳ thi đảm bảo đúng quy chế. Đoàn thanh niên bố trí lực lượng sung kích tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh khi cần thiết. Các yếu tố kỹ thuật, cấp nước, cấp điện phải được thực hiện đồng bộ đúng theo quy định. Thực hiện trang trí trang hoàng điểm thi, chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi. Lưu ý các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19, trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, thí sinh dự thi. Ngành y tế bố trí lực lượng, phương tiện theo thực tế để thực hiện nhiệm vụ kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN