Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Hoàng Su Phì và Vị Xuyên

BHG - Chiều 6.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và thăm cơ sở sản xuất, chế biến chè trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì; làm việc với lãnh đạo xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Cùng đi có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trò chuyện, động viên đội ngũ tham gia công tác thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi Trường THPT Hoàng Su Phì. Đây là điểm thi có 14 phòng thi với 216 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; tạo điều kiện thuận lợi về nơi làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi. Các phương án phục vụ kỳ thi, như: Phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống Covid-19; đảm bảo hệ thống điện, nước sinh hoạt; xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi; chuẩn bị đầy đủ phòng bảo quản, tủ cất giữ đề thi, bài thi theo đúng quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra phòng bảo quản đề và bài thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Su Phì.

Đối với cơ sở sản xuất, chế biến chè của Công ty chè Hà An, xã Tân Tiến (Hoàng Su Phì), đây là cơ sở mới thành lập, đầu tư dây chuyền sản xuất, chế biến hiện đại; sản xuất nhiều sản phẩm chè chất lượng, giá bán cao, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; tạo công ăn, việc làm cho hơn 20 lao động địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra cơ sở vật chất các phòng thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Su Phì.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị hoàn thiện phần việc chuẩn bị; chủ động các phương án phục vụ công tác thi; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức kỳ thi một cách an toàn, công tâm, đúng quy chế… Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hoàng Su Phì phối hợp, tạo điều kiện để Công ty chè Hà An liên kết các địa phương mở rộng vùng nguyên liệu và tạo sản phẩm chè đặc trưng; hỗ trợ xây dựng mẫu mã, thương hiệu để nâng cao giá trị cây chè địa phương, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế từ cây chè để nâng cao đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm cơ sở sản xuất, chế biến chè của Công ty chè Hà An.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, lãnh đạo xã Thượng Sơn cho biết: Trên địa bàn xã có hơn 1.000 ha chè; trên 800 ha thảo quả, trong đó có trên 600 ha cho thu hoạch; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 22 triệu/người/năm; toàn xã có 3.200 con trâu; vận động nhân dân góp ngày công và xã hội hóa xây mới 8 hội trường thôn; triển khai 12 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp. Xã đưa vào trồng trên 100 ha Quế; mở rộng diện tích cây Giang; trồng thử nghiệm cây dưa hấu cho kết quả tốt và đang hướng đến trồng đại trà vào vụ sau; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm triển khai hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm dây chuyền sản xuất, chế biến chè của Công ty chè Hà An.

Tuy nhiên, theo tiêu chí nghèo đa chiều, xã còn 63,8% hộ nghèo và cận nghèo; 6/12 thôn chưa có điện; 8 thôn chưa có sóng điện thoại. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thượng Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng cho 8 hộ nhà ở bị dột nát, xuống cấp; xây dựng cơ sở vật chất các trường học để đảm bảo đưa học sinh từ các điểm trường về trường chính; xây dựng đường giao thông thôn Cao Bành và Lùng Vùi; cấp xi-măng để thực hiện chương trình xây dựng NTM; cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất các đơn vị trường học xuống cấp; mở mới tuyến đường Quảng Ngần - Thượng Sơn (Vị Xuyên) - Túng Sán (Hoàng Su Phì); nghiên cứu mở mới tuyến đường từ xã Thượng Sơn đi xã Tả Sử Chóong (Hoàng Su Phì).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Thượng Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Thượng Sơn có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, nhất là chè và thảo quả. Do đó, xã cần xác định rõ lợi thế để có hướng phát triển cụ thể; liên doanh, liên kết, ứng dụng KHKT vào sản xuất để nâng cao giá trị cây chè. Nêu cao trách nhiệm bảo vệ diện tích chè hiện có; trồng, chăm sóc tốt diện tích thảo quả; tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; nêu gương đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đầu xây dựng mô hình kinh tế để tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người thân trong gia đình làm theo; tích cực thực hiện cải tạo vườn tạp; cán bộ, đảng viên cần cầm tay chỉ việc, cùng với nhân dân cải tạo lại vườn để nâng cao thu nhập; có thứ tự ưu tiên đối với các hạng mục khi xây dựng kết cấu hạ tầng; huyện, xã lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Về các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan khảo sát để triển khai trong thời gian tới.