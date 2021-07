Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long họp trực tuyến về các dự án bố trí, ổn định dân cư tập trung

BHG - Chiều 6.7, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến với 5 huyện: Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc về các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tập trung. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo, qua kiểm tra 17 dự án bố trí dân cư tập trung triển khai từ năm 2010 đến năm 2020 có quy mô 897 hộ, tổng mức đầu tư 602.705 triệu đồng, trong đó: 12 dự án đầu tư bố trí dân cư thuộc vùng thiên tai, vùng khó khăn, biên giới; 1 dự án vùng rừng đặc dụng; 4 dự án định canh, định cư tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 7 dự án đã quyết toán, 7 dự án chưa quyết toán, 3 dự án đang thực hiện. Đã di chuyển và ổn định tại chỗ được 541 hộ/897 hộ/17 dự án, đạt 60,3% mục tiêu; trong đó 8/17 dự án di chuyển, bố trí dân cư đạt 100% trở lên, 5/17 dự án đạt từ 55 - 76%, 4/17 dự án chưa thực hiện di chuyển dân cư. Có 10/17 dự án thực hiện hoàn thành 100% xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng được phê duyệt, 7/17 dự án thực hiện đạt khoảng 40 - 81% giá trị khối lượng. Các dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư được đánh giá cơ bản phù hợp với sự phát triển KT - XH xã hội của từng vùng, cũng như nhu cầu cấp thiết của người dân, góp phần hạn chế tối đa việc di cư tự do, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư hạn hẹp, đa số các dự án có thời gian thực hiện quá dài do thiếu vốn, tiến độ hoàn thành chậm; việc xác định nhu cầu, bố trí quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chưa hợp lý; định mức hỗ trợ di chuyển theo chính sách của T.Ư còn thấp…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện đã giải trình tiến độ và các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án. Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn và kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành, đồng thời đầu tư thêm một số hạng mục hạ tầng điện, đường, nước sinh hoạt cho các khu dân cư có các hộ di chuyển về.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu đối với các dự án dang dở, chưa đạt mục tiêu di chuyển, bố trí dân cư, các huyện tiếp tục vận động, thống nhất với các hộ dân về việc quyết định có tiếp tục di chuyển đến nơi ở mới hay không, tránh tình trạng đơn thư, kiến nghị về việc thực hiện các dự án; có phương án giải quyết các vướng mắc về cấp đất ở, đất sản xuất cho các hộ khi chuyển về nơi ở mới; thực hiện các bước quyết định dừng, tất toán, quyết toán các dự án đã thống nhất tại cuộc họp. Riêng huyện Yên Minh có phương án cho các hộ di chuyển đến nơi ở mới để đầu tư đường giao thông và kè chống sạt lở đối với dự án tại xã Phú Lũng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cũng nhất trí với các kiến nghị đề xuất bố trí vốn quyết toán các dự án còn thiếu của các huyện. Đồng thời yêu cầu các huyện bố trí lồng ghép các nguồn để đầu tư thêm cơ sở hạ tầng cho các điểm đã bố trí dân cư phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các hộ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn quyết toán các dự án. Trong thời gian tới, khi triển khai các dự án bố trí dân cư cần khảo sát đánh giá nhu cầu và điều kiện nơi đi, nơi đến của các hộ để các hộ lựa chọn, đảm bảo các dự án phát huy hiệu quả.

Tin, ảnh: Duy Tuấn