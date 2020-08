Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh

BHG - Sáng 8.8, Công an tỉnh tổ chức khánh thành công trình nhà làm việc, doanh trại Phòng Hậu cần. Đây là công trình được Đảng bộ Công an tỉnh chọn làm công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm, Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2020) và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Công an tỉnh cắt băng khánh thành nhà làm việc, doanh trại Phòng Hậu cần

Nhà làm việc, doanh trại Phòng Hậu cần, Công an tỉnh được khởi công tháng 6.2019, hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 5.2020. Đây là công trình xây dựng cấp 3, thiết kế 4 tầng và 1 tum, với 35 phòng làm việc, 2 phòng họp. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 1.590m2, diện tích sử dụng chính 840m2. Tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an. Công trình hoàn thành giúp đảm bảo các điều kiện làm việc tốt nhất cho 96 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Sau khi cắt băng khánh thành và thực hiện nghi thức gắn biển công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Công an tỉnh đã tham quan, kiểm tra Nhà làm việc Phòng Hậu cần.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc thực hiện nghi thức gắn biển công trình

Chủ tịch UBND tỉnh tham quan phòng họp của Phòng Hậu cần.

Tin, ảnh: Duy Tuấn