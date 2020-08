Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại tỉnh ta

BHG - Ngày 7.8, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng đoàn công tác có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh ta. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cục, vụ trực thuộc Bộ TN-MT...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác Bộ TNMT làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo khái quát tỉnh hình KT - XH của tỉnh 7 tháng đầu năm 2020: Dù chịu tác động và ảnh hưởng lớn do dịch Covid – 19 và thiên tai nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND – UBND cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ vừa chống dịch và phát triển KT – XH. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 0,43% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 50% dự toán. Thực hiện sớm việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19. Trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 đợt thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tổng thiệt hại trên 750 tỷ đồng. Tỉnh đã vận động xã hội hóa triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn và chọn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Sau 1 năm triển khai chương trình đã có 3.214 hộ triển khai xây dựng nhà ở.

Đối với lĩnh vực TN-MT, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực cho phát triển KT – XH của tỉnh. Tỉnh cũng đã hoàn thành lập quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước, quy hoạch phân bổ nguồn nước trên địa bàn; xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai giúp các địa phương chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai trượt, sạt lở đất, lút ống, lũ quét…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ TN-MT và cá nhân đồng chí Bộ trưởng dành cho tỉnh Hà Giang trong những năm qua. Đồng thời thông tin khái quát những định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề xuất Bộ TN – MT tiếp tục rà soát, tham mưu cho Chính phủ sớm sửa đổi những vướng mắc, bất cập của Luật Đất đai, Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn của Bộ về các lĩnh vực này; tổ chức tập huấn cho các địa phương việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của cấp huyện; tiếp tục điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, khan hiếm; hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện đo đạc bản đồ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai các huyện biên giới và đo đạc cắm mốc các BQL rừng, kinh phí tổng kiểm kê đất, cải tạo các bãi xử lý rác thải sinh hoạt, phòng chống sét, giảm thiểu thiệt hại thiên tai; ủng hộ tỉnh một số vấn đề liên quan đến cấp phép các mỏ khai thác khoáng sản kim loại và khai thác đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường; việc tổ chức các sự kiện, dự án thu hút du lịch trên Cao nguyên đá; nghiên cứu giải pháp chống sạt, trượt ở thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần; tạm dừng không quy hoạch bổ sung thêm các thủy điện trên địa bàn Hà Giang…

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề xuất Bộ TN-MT hỗ trợ tỉnh các giải pháp phòng, chống sét đánh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chúc mừng những kết quả trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành phát triển KT – XH, phòng chống dịch và tổ chức đại hội đảng các cấp của tỉnh những tháng đầu năm. Bộ trưởng khẳng định những vướng mắc về cơ chế chính sách trong lĩnh vực TN-MT Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ sửa đổi. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng giao các vụ, viện trực thuộc Bộ tiếp thu và có văn bản trả lời, giải quyết kiến nghị, đề xuất, vướng mắc của tỉnh Hà Giang. Bộ trưởng Trần Hồng Hà gợi mở, tỉnh nên gắn các định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các quy hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch đất của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; đưa ra sản phẩm chi tiết, các dự án, phương thức triển khai thực hiện du lịch sinh thái trên vùng di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên Điểm cao 468.

Trong chương trình làm việc tại tỉnh ta, Bộ trường Trần Hồng Hà và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Vị Xuyên); thăm, động viên cán bộ công chức, viên chức Sở TN-MT.

Đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Sở TN-MT

Tin, ảnh: Duy Tuấn