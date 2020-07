"Cán đích" nhiều chỉ tiêu nghị quyết

BHG - Vượt qua những thách thức của một huyện miền núi, biên giới với điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn; nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; tạo động lực và sức bật to lớn đưa miền đất “Vỏ cây vàng” ngày càng phát triển.

Trung tâm thị trấn Vinh Quang ngày càng phát triển.

Hoàng Su Phì hôm nay như được khoác lên mình tấm áo mới, các trục đường được cứng hóa cùng những ngôi nhà cao tầng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đã linh hoạt, sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Coi các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết là “Kim chỉ nam” để xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể hóa bằng 12 nghị quyết, 8 đề án, 25 chương trình, gần 200 kế hoạch và nhiều văn bản khác để tập trung lãnh, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nổi bật trong 5 năm qua, huyện đã thực hiện đạt và vượt 24/27 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng, cán đích sớm, như: Năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 39.721 tấn, tăng 2.986 tấn so với năm 2015; tổng giá trị sản xuất đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 402 tỷ đồng so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 328 tỷ đồng so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2015.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đẩy mạnh phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên. Dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền cùng sự tích cực thực hiện của người dân; ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện theo hướng hàng hóa tập trung, gắn giữa phát triển vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp được vận dụng triển khai sáng tạo, hiệu quả. Sản lượng lương thực hàng năm đều tăng.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, huyện có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn; trong đó, có 5 sản phẩm đạt cấp tỉnh (3 - 4 sao) và 2 sản phẩm 5 sao được tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận sản phẩm cấp quốc gia. Lĩnh vực ứng dụng khoa học - công nghệ được quan tâm triển khai, áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học - công nghệ theo từng giai đoạn, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đạt 57%.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 110 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng so với năm 2015. Huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp khuyến khích phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; qua đó, mang lại những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển KT - XH, giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Trong 5 năm qua, huyện đã thu hút được 10 tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn, với tổng số vốn đạt trên 640 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xác định du lịch là khâu đột phá mũi nhọn trong phát triển kinh tế; Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch; tập trung đẩy mạnh các hình thức quảng bá, giới thiệu cũng như tăng cường phối hợp mở rộng các tour, tuyến du lịch. Qua đó, đời sống của người dân làm du lịch có những thay đổi đáng kể. Hết năm 2019, số lượng du khách vào địa bàn đạt 50.000 lượt, tăng 32.600 lượt so với năm 2015; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 65 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với năm 2015.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cũng được huyện quan tâm chăm lo. Trong 5 năm, đã hỗ trợ ổn định cuộc sống và sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng, hỗ trợ chính sách vay vốn phát triển sản xuất cho 5.164 đối tượng. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt 6,11%; đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 3.501 người, giải quyết việc làm cho 8.393 lao động.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, với những thành quả đáng tự hào trên sẽ là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong nhiệm kỳ mới!

Bài, ảnh: YÊN HOA