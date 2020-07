Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì vững bước vào nhiệm kỳ mới

BHG - Là một trong 8 huyện nghèo của tỉnh, nhưng thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, KT-XH của huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, lòng tin của nhân dân các dân tộc vào Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, cuộc sống người dân ngày một ấm no, hạnh phúc hơn.

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì kiểm tra sản phẩn chè Shan tuyết xã Túng Sán. Ảnh: Phi Anh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã cụ thể hoá, xây dựng các chương trình công tác trọng tâm với nhiều đề án về phát triển KT- XH, QP - AN và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 – 2020 với tư tưởng chỉ đạo: “Đoàn kết – năng động, sáng tạo – phát huy nội lực, thu hút ngoại lực – phát triển bền vững”. Từ đó, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông – lâm nghiệp và xây dựng Nông thôn mới, ổn định vững chắc an ninh lương thực, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tăng cả về số lượng và chất lượng theo hướng hàng hoá. Đẩy nhanh tốc độ xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lãnh đạo huyện kiểm tra giống mận trồng tại xã Chiến Phố.

Tuy nhiên, trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng bộ huyện gặp không ít những khó khăn về tác động của thiên tai, dịch bệnh... Song, với sự quan tâm của các cấp cùng sự đoàn kết thống nhất cao trong BCH Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc; các mục tiêu đề ra cơ bản đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10%/năm. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, UBND huyện luôn bám sát các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện theo từng năm gắn với giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương cùng thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản theo hướng trang trại hộ gia đình, tập trung khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Các ngành nghề truyền thống, như: Rèn đúc nông cụ, đan lát, khai thác vật liệu xây dựng, chế biến,… được quan tâm đầu tư phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, khám phá gắn với nhiều di tích, di sản đã được công nhận, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương, tập trung khai thác hiệu quả, đồng thời tạo môi trường thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn; qua đó, góp phần thu hút khách du lịch đến với Hoàng Su Phì ngày một tăng, bình quân hàng năm có từ 40 - 50 nghìn lượt người đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó, khách quốc tế chiếm trên 20%, doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 65 tỷ đồng. Đồng thời, huyện còn tập trung thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác gắn với tổ chức sản xuất cho nông dân, giai đoạn 2016 - 2020. Hỗ trợ chính sách vay vốn phát triển cho người dân sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh; đến nay còn 36%, giảm một nửa so với năm 2015; giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động.

Lãnh đạo huyện thăm mô hình trồng dược liệu tại xã Hồ Thầu.

Cũng trong 5 năm qua, huyện đã thu hút được 10 tổ chức, cá nhân đầu tư, với tổng số vốn đạt 1.000 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, từng bước phát triển đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, để tạo thêm động lực cho phát triển, những năm qua huyện đã chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đến nay 23 xã, 199 thôn, bản, tổ dân phố có đường cứng hóa đến trung tâm, tất cả các thôn đã có hội trường thôn, 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia… Song hành với đầu tư phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua lĩnh vực VH-XH cũng được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm, mạng lưới trường, lớp học phát triển đồng bộ; đến nay, huyện có 66 trường học, 26 trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì tốt công tác phổ cập Mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98%, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 100 %. Bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát triển với các lễ hội xuống đồng, lễ cấp sắc của người Dao, đặc biệt là lễ cúng thần rừng của dân tộc Nùng đã được công nhận Di tích phi vật thể cấp Quốc gia.

Không chỉ KT-XH phát triển, trong 5 năm qua cơ sở hạ tầng nông thôn cũng phát triển khá mạnh, huyện đã tranh thủ các nguồn vốn của T.Ư, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình 135 giai đoạn 2, Nghị quyết 30a, Quyết định 167 của Chính phủ và các chương trình khác, đồng thời huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh và thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng kết cấu hạ tầng, xoá nhà tạm, đưa nước sạch về với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 5 năm, huyện Hoàng Su Phì được đầu tư trên 1.000 tỷ đồng xây dựng các công trình, như: Điện, đường, trường, trạm, kênh mương thuỷ lợi, chống lụt bão, giao thông, các công trình phúc lợi công cộng khác. Trong công tác xoá đói, giảm nghèo, xóa hơn 1.700 nhà tạm. Đặc biệt, thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy; trong 2 năm huyện đã hỗ trợ xây dựng 432 căn nhà khang trang với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng…

Qua 5 năm, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua cuộc vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở được quan tâm. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, quản lý và điều hành của UBND các cấp được nâng lên, công tác dân vận của Đảng và chính quyền được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng không ngừng đổi mới, bằng nhiều phương pháp và hình thức phù hợp, chú trọng những khâu yếu, lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra vi phạm.

Có thể khẳng định, những thành tựu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đạt được trong nhiệm kỳ qua là xuất phát từ việc không ngừng tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; luôn ổn định chính trị, củng cố vững chắc QP-AN, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; gắn bó quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Những yếu tố then chốt đó, không những tạo nên thành tựu bước đầu mà còn thúc đẩy huyện vững bước trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tin rằng, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo QP-AN; phấn đấu đưa huyện Hoàng Su Phì phát triển nhanh, bền vững”, sẽ tiếp bước thắng lợi trên con đường đổi mới, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp - dân chủ - văn minh và sớm đưa Hoàng Su Phì thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước.

Vũ Mạnh Hà Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì