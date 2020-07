Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần theo dõi, bám sát tình hình thời tiết, không được lơ là, chủ quan

BHG - Đó là yêu cầu, chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trong chuyến kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại khu vực Nhà máy thủy điện Thái An, xã Thái An (Quản Bạ) sáng ngày 20.7. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra điểm sạt lở do mưa lũ trên tuyến đường Thuận Hòa – Thái An.

Đêm 19, rạng sáng 20.7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn cục bộ, gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng và một số công trình tại huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Mèo Vạc và Bắc Quang. Tại khu vực xã Thái An, mưa lớn gây lũ ống kéo theo hàng nghìn m3 đất, đá chảy xuống vùi lấp một số công trình và nhà điều hành Nhà máy thủy điện Thái An, khiến nhà máy phải dừng hoạt động hoàn toàn. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất, đá làm hư hỏng nhiều điểm trên tuyến đường từ xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) đến khu vực Nhà máy thủy điện Thái An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại Nhà máy thủy điện Thái An.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các ngành chức năng và lãnh đạo Nhà máy thủy điện Thái An phối hợp thống kê tình hình thiệt hại, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể. Huy động các lực lượng, phương tiện, máy móc nhanh chóng bắt bay vào việc khắc phục. Chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Nhà máy thủy điện Thái An chủ động khắc phục thiệt hại, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, báo cáo UBND tỉnh về giải pháp tiếp theo.

Trước tình hình mưa còn có thể diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cần theo dõi, bám sát tình hình thời tiết, khí hậu, không được lơ là, chủ quan; tổ chức trực nghiêm túc 24/24 giờ để xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm "4 tại chỗ" để xử lý trước mắt và cập nhật số liệu thiệt hại để báo cáo về tỉnh.

Tin, ảnh: KIM TIẾN