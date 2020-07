BHG - Năm nay, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại địa phương. Hiện, tỉnh đang huy động tối đa nguồn lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra thành công.

Tại thành phố Hà Giang, công tác chuẩn bị kỳ thi đang được chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Năm nay, thành phố có 4 điểm thi, 59 phòng thi, 1.155 thí sinh dự thi. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt các xã, phường, phòng, ban, ngành, trường học tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí kinh phí phí hỗ trợ thí sinh, giáo viên; có phương án xử lý tình huống thời tiết xấu xảy ra; tiến hành kiểm tra các điểm thi, kịp thời chỉ đạo khắc phục khó khăn.

Học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh ôn tập chuẩn bị kỳ thi.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Vị Xuyên cũng đang tích cực chuẩn bị kỳ thi. Năm nay, Vị Xuyên có 849 thí sinh đăng ký dự thi. Huyện đã xây dựng các phương án cụ thể tổ chức kỳ thi, chuẩn bị chu đáo chỗ ăn, nghỉ, phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra kỳ thi; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn nơi lưu trữ bài thi, đề thi; các phòng thi được trang bị đầy đủ bàn ghế, ánh sáng; chuẩn bị địa điểm, phòng thi dự phòng và các phương tiện phục vụ việc tổ chức kỳ thi; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 29 điểm thi; 264 phòng thi với 5.638 thí sinh; trong đó, có 5.263 thí sinh giáo dục phổ thông, 375 thí sinh giáo dục thường xuyên, 721 thí sinh tự do. Có 5.435 thí sinh đăng ký thi để xét công nhận tốt nghiệp; 1.630 thí sinh đăng ký thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; 203 thí sinh chỉ đăng ký thi để lấy kết quả phục vụ tuyển sinh. Dự kiến có 1.621 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, BCĐ thi cấp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện; Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị số 1059/CT – UBND ngày 3.7.2020 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; trong đó, yêu cầu cụ thể các ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các phương án cụ thể tham gia tổ chức thực hiện kỳ thi tốt nhất. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh, BCĐ thi cấp tỉnh về công tác đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho kỳ thi tại địa bàn quản lý.

Sở GD&ĐT ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban Thư ký, Tổ Công tác điểm thi, Tổ phục vụ Hội đồng thi; chuẩn bị tổ chức thi thử theo hình thức trực tuyến để thí sinh làm quen với cách thức tổ chức thi, đề thi theo cấu trúc bộ đề thi tham khảo năm 2020 của Bộ GD&ĐT. Tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí ôn tập cho 2.642 học sinh diện chính sách với tổng số tiền trên 853 triệu đồng; tập huấn công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020 cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia kỳ thi.

UBND các huyện, thành phố ban hành Quyết định thành lập BCĐ thi cấp huyện năm 2020 và Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức thực hiện; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm phục vụ kỳ thi; xây dựng các phương án di chuyển thí sinh từ nơi học tập, thường trú về các điểm thi; các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, giao thông, điện lực, kinh phí hỗ trợ thí sinh dự thi; chuẩn bị nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và giáo viên; hỗ trợ các điểm thi trên 1,8 tỷ đồng; tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho 100% học sinh tham dự kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá chất lượng giáo dục mà còn là cánh cửa để giúp các em vươn tới ước mơ của mình. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kỳ vọng về một kỳ thi diễn ra thành công.

Biện Luân