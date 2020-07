BHG - “Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ mới của huyện Bắc Mê phải có khát vọng, có quyết tâm và quyết liệt triển khai thực hiện để giành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra” – Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 4.7. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ huyện Bắc Mê hiện có 57 tổ chức cơ sở Đảng với số đảng viên là 3.864 đồng chí. Thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của T.Ư, của tỉnh về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Huyện ủy Bắc Mê đã cụ thể hóa và lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến ngày 22.6, toàn bộ 57/57 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, dự kiến thời gian tổ chức từ 11 – 13.8.2020. Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa IX hiện đã bổ sung lần 6 và hoàn thiện trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai theo đúng quy định, đến nay đã hoàn thiện các phương án và hồ sơ nhân sự trình Tỉnh ủy thẩm định và phê duyệt. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, công tác đảm bảo hậu cần được chú trọng thực hiện…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã tham gia ý kiến vào một số chỉ tiêu phát triển KT – XH trong nhiệm kỳ tới của huyện Bắc Mê, trong đó huyện cần chú trọng phát huy lợi thế là địa bàn giáp ranh với 2 tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng để liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, kết nối các tour, tuyến du lịch, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát KT – XH của huyện Bắc Mê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2020. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, tập trung dồn lực để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm nay. Đồng thời, chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Với kết cấu Báo cáo chính trị của huyện, đồng chí đề nghị bố cục cần đảm bảo hợp lý, đánh giá sâu hơn về hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như đưa ra các chỉ tiêu, giải pháp phát triển KT – XH nhiệm kỳ mới sát thực tế…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị: Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ huyện Bắc Mê cần đặc biệt chú trọng khâu nhân sự, phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, cơ cấu tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ; văn kiện trình Đại hội cần đảm bảo chặt chẽ, bố cục hợp lý. Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ mới, huyện phải có khát vọng, có quyết tâm và quyết liệt triển khai thực hiện để giành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, chú trọng phát huy những tiềm năng, lợi thế của huyện như: Phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ; chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, phát triển các sản phẩm OCOP thế mạnh. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tập trung giảm nghèo; phối hợp chặt chẽ với các huyện bạn trong công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Mê đoàn kết, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và nỗ lực, vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ mới…

Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra tiến độ thi công cầu treo Thượng Tân và kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông tại xã Minh Sơn. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cầu treo xã Thượng Tân, đảm bảo chất lượng công trình. Đối với Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công ty trong quá trình khai thác cần đảm bảo an toàn, tăng cường sử dụng lao động tại chỗ để giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cầu treo Thượng Tân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG