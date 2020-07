Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Bắc Mê

BHG - Sáng 3.7, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang cùng đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến kiểm tra, khảo sát tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Căng Bắc Mê, thăm Nhà máy Thủy điện Bắc Mê và làm việc với xã Yên Phong. Cùng đi có Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Mê.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm di tích lịch sử Căng Bắc Mê.

Căng Bắc Mê là di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng cấp Quốc gia. Giai đoạn từ năm 1939 - 1942, nơi đây từng là trại lính của thực dân Pháp và nhà tù giam giữ các đồng chí cộng sản tiêu biểu như: Xuân Thủy, Trần Cung, Hoàng Hữu Nam, Hoàng Bắc Dũng, Lê Giản… và trở thành trường học chính trị, nơi tuyên truyền ý chí cách mạng, giáo dục tư tưởng, chính trị cho chính các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại đây. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị lãnh đạo Sở VH,TT&DL và lãnh đạo huyện Bắc Mê cần hết sức lưu ý trong quá trình phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Căng Bắc Mê, chú trọng đảm bảo giữ nguyên di tích, phải xác định hạng mục nào cần khôi phục, hạng mục nào cần bảo tồn để di tích luôn là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ; trở thành điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh thu hút du khách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo phương án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Căng Bắc Mê.

Đối với công trình Nhà máy Thủy điện Bắc Mê, được khởi công xây dựng vào 2014 với tổng mức đầu tư 1.454 tỷ đồng. Đây là nhà máy thủy điện bậc thang thứ 5 trong quy hoạch dòng chảy sông Gâm, có chức năng cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Tổng công suất lắp máy nhà máy là 45MW, lượng điện phát bình quân hằng năm là 197 triệu kWh. Công trình được xây dựng tại xã Yên Phong và Phú Nam, huyện Bắc Mê. Đến thăm nhà máy, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Nhà máy trong quá trình vận hành hồ chứa cần bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du, đặc biệt là khi vận hành xả lũ; chủ động làm việc với các cấp chính quyền, các đơn vị liên quan tại địa phương và cơ quan thông tin đại chúng trong công tác phối hợp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát tuyến Quốc lộ 34, đoạn giáp ranh với huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Làm việc với lãnh đạo xã Yên Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, UBND xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt năm 2018, xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khá cao so với các xã trong khu vực, đạt 32 triệu đồng/người/năm. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Yên Phong tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất cho nông dân theo hướng tăng cường liên kết trong sản xuất, tập trung phát triển kinh tế vườn hộ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tiên phong đi trước, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân dân học tập, làm theo. Đồng thời chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham quan khu vận hành Nhà máy Thủy điện Bắc Mê.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với xã Yên Phong.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG