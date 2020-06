Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 30

BHG - Sáng 26.6, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 30 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần...

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Dân vận khéo, giai đoạn 2018 -2020 nhận khen thưởng.

Trong 6 tháng đầu năm, BTV Huyện ủy Xín Mần tiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN – QP trên địa bàn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết và sự bùng phát của dịch Covid – 19, nhưng với tinh thần chủ động trong triển khai thực hiện 1 số chỉ tiêu KT – XH đạt tỉ lệ cao từ 70% - 100%. Huyện đã đảm bảo triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp theo thời vụ, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thắt chặt. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được triển khai quyết liệt, ngăn ngừa hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ổn định đời sống nhân dân.... Chất lượng giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: Do ảnh hưởng Covid -19, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, lượng khách du lịch và kinh doanh dịch vụ giảm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đat thấp, tình trạng sinh con thứ ba trở lên giảm nhưng vẫn cao so với mức bình quân của tỉnh

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm; tiến hành thảo luận một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí BCH Đảng bộ huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà huyện đạt được trong thời gian qua. Về thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị huyện Xín Mần triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đề ra; tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Chủ động các giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân khi có mưa lũ xảy ra; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi gắn với con giống bản địa đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện tốt Kỳ thi THPT năm 2020; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn. Công tác xây dựng Nông thôn mới cần có giải pháp để giúp xã Bản Ngò hoàn thành các tiêu chí về đích Nông thôn mới đúng thời gian. Chuẩn bị hoàn thành các văn kiện đầy đủ để đăng ký thực hiện Đại hội Đảng bộ huyện, phát động các phòng trào thi đua để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, đã trao khen thưởng các tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 -2020, khen thưởng thi đua phong trào Dân vận khéo, giai đoạn 2018 – 2020.

Tin, ảnh: Trọng Toan