Hội nghị sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020

BHG - Sáng 25.6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 61 điểm cầu các tỉnh, thành cả nước sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Tổ giúp việc Ban vận động ODA tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2020, tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn ngân sách T.Ư là 60 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn của các bộ, ngành, địa phương là 7.427 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán được giao. Do nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi cũng gặp nhiều khó khăn. Nếu so với kết quả giải ngân của nguồn vốn đầu tư công trong nước thì tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài vẫn còn thấp. Các cấp, ngành, địa phương và các chủ dự án không có các giải pháp quyết liệt, khắc phục khó khăn thì sẽ khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao đối với nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi trong năm và của cả giai đoạn 2016 - 2020.

Tổng số vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách T.Ư giao cho các dự án sử dụng vốn ODA của tỉnh Hà Giang là trên 754 tỷ đồng. Đến nay, vốn giải ngân của các dự án là 30 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 4% so với kế hoạch giao. Tổng số vốn kế hoạch năm 2019 nguồn vốn nước ngoài kéo dài, chuyển sang năm 2020 là hơn 5,7 tỷ đồng, của dự án cấp điện nông thôn do EU tài trợ đã giải ngân đạt 100%. Tình hình giải ngân chậm là do vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế chính sách, các bước thực hiện dự án và hình thức giải ngân.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối của giai đoạn trung hạn 2016 - 2020, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu chung về giải ngân của cả giai đoạn. Do đó, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp trong phạm vi quản lý và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng và các dự án sắp hoàn thành hoặc các dự án sắp hết thời hạn giải ngân. Đồng thời theo dõi sát sao, chỉ đạo kịp thời các chủ dự án giải quyết các vướng mắc, nhằm hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước.

Tin, ảnh: MỘC LAN