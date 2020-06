Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX

BHG - Sáng 25.6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc. Dự Đại hội tại điểm cầu huyện Quản Bạ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư. Đự tại điểm cầu tỉnh và các huyện, thành phố có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BTV các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong phiên làm việc, Đại hội tiếp tục dành thời gian cho các đại biểu thảo luận. Theo tổng hợp, trong thời gian diễn ra Đại hội, đã có 21 tham luận của đại biểu tham gia góp ý, đề xuất vào các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và chương trình hành động thực hiện nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung vào các nội dung như: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác quản lý quy hoạch, trật tự, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông; giải pháp phát huy tiềm năng về đất đai, khí hậu phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường phát triển chăn nuôi theo hướng thâm canh, hàng hóa; tập trung các giải pháp xây dựng Nông thôn mới phù hợp với điều kiện, nguồn lực của địa phương; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch; phát huy hiệu quả lực lượng công an chính quy đưa về cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương; phát huy trí tuệ, sức trẻ, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế và các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách; tăng cường bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, đảm bảo QP – AN, bảo vệ đường biên, mốc giới…

Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Các đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.

Đoàn đại biểu huyện Quản Bạ đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Trước đó, chiều 24.6, trong Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 11 đồng chí vào BTV Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ khóa XVIII được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XIX; hội nghị cũng bầu các Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX bầu BTV, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là sự cổ vũ to lớn, là cơ sở và niềm tin để toàn Đảng bộ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu về mọi mặt, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh và trí tuệ, lãnh đạo tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tin, ảnh: Duy Tuấn - Phi Anh