Nêu cao trách nhiệm xây dựng định hướng phát triển huyện Quản Bạ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trung tá Vàng Quốc Trung, Phó trưởng Công an huyện Quản Bạ đã đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy khi đưa về cơ sở. Đại biểu nêu dẫn chứng, trên địa bàn huyện Quản Bạ 95% thông tin các vụ việc, vụ án được phản ánh từ các xã, thị trấn. Vì vậy việc bố trí công an chính quy xuống cơ sở là cần thiết và hết sức quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Công an xã là lực lượng sẽ bám nắm cơ sở, kịp thời tham mưu, giải quyết hiệu quả các vụ việc, vụ án. Sau khi bố trí công an chính quy về cơ sở ở 13/13 xã, thị trấn, lực lượng công an xã đã chủ động tiếp cận các tin báo của quần chúng, nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân, cùng với Công an huyện xử lý các vụ việc, vụ án tại cơ sở. Để công an chính quy ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả trong bảo vệ an ninh trật tự, đồng chí Vàng Quốc Trung cho rằng cần tiếp tục bồi dưỡng chức danh Trưởng công an xã, tiến tới đào tạo công an viên; thường xuyên kiểm tra chất lượng hoạt động hàng tháng, quý, năm; quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của lực lượng công an.