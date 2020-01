Tư lệnh Quân khu 2 thăm, chúc Tết tại tỉnh ta

BHG - Chiều 9.1, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã tới thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng đi có Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; các đơn vị trực thuộc Quân khu 2. Tiếp đón đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Buổi thăm, chúc Tết của Tư lệnh Quân khu 2.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 tới Tỉnh ủy – HĐHD – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời thông tin, năm 2019 Hà Giang là một trong những tỉnh đi đầu trong hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo công tác QP – AN, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là việc tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tuyển quân... Thiếu tướng Phạm Hồng Chương khẳng định, để đạt được kết quả đó có sự lãnh, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các cấp, các ngành của tỉnh. Năm 2020, Bộ Quốc phòng có sự điều động, luân chuyển lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vì vậy mong tỉnh Hà Giang tạo điều để 2 đồng chí nhanh chóng nắm bắt tình hình, cùng với cấp ủy địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 trao lẵng hoa của Quân khu 2 chúc mừng Xuân Canh Tý 2020 Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp đón, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tư lệnh Quân khu 2. Đồng thời cho biết, những năm qua được sự giúp đỡ, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Hà Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo QP – AN, góp phầm ổn định chính trị, giúp KT – XH của tỉnh có sự phát triển đáng kể. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng thông tin, tỉnh đã thành lập và phân công đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách tổng thể nhiệm vụ phát triển KT – XH, xây dựng Đảng, QP – AN ở các huyện, thành phố, qua đó sẽ thực hiện tốt công tác bám nắm cơ sở, không để bị động, xảy ra các vụ việc phức tạp. Đặc biệt, năm 2019 tỉnh đã triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo các xã biên giới với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng gần 1.200 nhà, trong đó có sự đóng góp lớn về công sức của lực lượng quân sự, biên phòng, góp phần tăng cường sự gắn bó tình quân – dân, đảm bảo đường biên, mốc giới, QP – AN của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn, trong năm 2020 Quân khu 2 tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao tỉnh trong các nhiệm vụ QP - AN; đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong thực hiện rà phá vật cản, bom mìn giúp bà con nhân dân khai phá đất sản xuất, canh tác, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân… Nhân dịp năm mới Xuân Canh Tý, Bí thư Tỉnh ủy chúc Quân khu 2 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao; chúc đồng chí Tư lệnh Quân khu 2, cán bộ chiến sĩ Quân khu luôn dồi dào sức khỏe, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Tin, ảnh: Duy Tuấn