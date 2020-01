Các đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG - *Sáng 8.1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo, đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố…

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh

Năm 2019, Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bố trí giảng viên giảng dạy các phần học, môn học theo quy định. Tích cực đổi mới công tác giảng dạy, học tập, qua đó chất lượng giảng dạy được nâng lên, công tác quản lý học viên chặt chẽ hơn. Năm 2019, đã duy trì và mở mới 31 lớp với 2.360 học viên. Tăng cường phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyển sinh, liên kết mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Với phương châm giảng dạy gắn với thực tiễn, toàn thể giảng viên trong nhà trường vừa tham gia giảng dạy đồng thời tích cực nghiên cứu khoa học. Trong năm, nhà trường đã tổ chức thực hiện 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 14 sáng kiến, kinh nghiệm, 1 đề tài khoa học cấp bộ. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học liên ngành cấp tỉnh với chủ đề “Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thực hiện thao giảng cấp khoa, kết quả 100% giảng viên đạt loại khá trở lên…

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho đồng chí Phạm Sỹ Hùng.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các khoa, phòng và cán bộ, giảng viên nhà trường đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra một số hạn chế trong công tác chuyên môn năm 2019. Đồng thời, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với một số giải pháp cụ thể: Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức thực tiễn trong giảng dạy; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của nhà trường…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần tập trung xây dựng Đảng bộ nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh; chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực; gắn nghiên cứu khoa học với tổng kết thực tiễn ở địa phương; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường vừa đáp ứng yêu cầu công việc vừa đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định; tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị; thực hiện tốt việc phối hợp liên kết với các nhà trường, học viện của Trung ương trong đào tạo cán bộ chủ chốt cấp ngành, cấp huyện cho tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Hùng, Phó hiệu trưởng nhà trường đã được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm Vì sự nghiệp Tư pháp.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

* Sáng 8.1, Cục Hải quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

Đến hết năm 2019, tổng kim ngạch giá trị xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu đạt 588,3 triệu USD, tăng 2,1% so với năm 2018. Tổng số thu ngân sách Nhà nước đạt 315 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2018. Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng cao như: Tinh quặng sắt tăng 611%, ván bóc tăng 22%, năng lượng điện tăng 33%. Trong năm, Cục Hải Quan tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 32 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, giảm 3 vụ so với năm 2018. Để có được kết quả trên, thời gian qua Cục Hải quan tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan. Kết quả, đã có 17.164 tờ khai XNK được giải quyết, đảm bảo thuận lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp. Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh xếp thứ 2 trong toàn quốc về đo thời gian giải phóng hàng và xếp thứ 30 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp… Tuy nhiên, hoạt động XNK của tỉnh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Cơ cấu, số lượng hàng hóa chưa đa dạng, chủ yếu là hàng nông sản có giá trị kim ngạch thấp; hoạt động kinh doanh, XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế; phía đối đẳng thường xuyên thay đổi trong chính sách kinh tế biên mậu….

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 Cục Hải Quan tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch; triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ; kịp thời đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp XNK…

Tại hội nghị, Cục Hải Quan tỉnh đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng, trao tặng Bằng khen của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: Văn Long

* Sáng 8.1, tại Chùa Thiên Ân (Bắc Quang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông, Trưởng Ban trị sự GHPGVN dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đông đủ chư tôn đức và quý cư sĩ phật tử Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQT tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông, Trưởng Ban trị sự GHPGVN dự và chỉ đạo hội nghị.

Hiện toàn tỉnh có 8 chùa, 24 Hội đoàn và 2 nhóm phật tự với trên 9.000 phật tử. Năm 2019 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đề ra với tinh thần đoàn kết hòa hợp, đề cao vận dụng trí tuệ tập thể gắn với tính tích cực, chủ động của cá nhân; hướng dẫn các chùa và tăng ni, phật tử xây dựng và phát huy đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh, xây dựng và duy trì nếp sống đạo đức hiền hòa; vận động tăng ni, phật tử nói và làm theo Hiến pháp, pháp luật; bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt phát huy tinh thần từ bi, cứu hộ cứu nạn và truyền thống dân tộc “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vận động các nhà hảo tâm, tăng ni, phật tử thực hiện công tác từ thiện với tổng giá trị gần 12.500 triệu đồng.

Nhằm thực hiện tốt công tác phật sự năm 2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh vận động các gia đình phật tử từ bỏ những hủ tục lạc hậu, thực hiện đời sống tâm linh lành mạnh, không mê tín dị đoan; tích cực vận động tăng ni, phật tử tham gia các hoạt động xã hội, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân trong cộng đồng, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến