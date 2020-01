Báo Hà Giang tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2020

BHG - Sáng 9.1, Báo Hà Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) năm 2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng cán bộ, CCVC Báo Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Báo Hà Giang đã nghiên cứu, đổi mới nội dung tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng nội dung, hình thức đảm bảo chính xác, nhạy bén, thu hút độc giả. Trong năm 2019, Báo Hà Giang đã xuất bản 267 kỳ báo in. Trong đó, Báo Hà Giang thường kỳ thực hiện xuất bản 5 kỳ/tuần, số lượng phát hành 9.100 tờ/kỳ; Báo Hà Giang cực Bắc in 4 màu, xuất bản 1 kỳ/tháng. Đặc biệt, số báo Xuân Kỷ Hợi in màu với hình thức đẹp, nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu của độc giả trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Tính đến 31.12.2019, Báo Hà Giang đã phát hành được 2.298.245 tờ. Báo Hà Giang điện tử duy trì thời gian cập nhật 24/24 giờ, đổi mới theo hướng đa phương tiện, xây dựng thử nghiệm chương trình phát thanh, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc…

Tổng Biên tập và Chủ tịch Công đoàn Báo Hà Giang ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tính đến cuối năm 2019, Công đoàn cơ sở Báo Hà Giang có tổng số 36 cán bộ, CCVC, người lao động. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, CCVC, người lao động luôn được quan tâm thực hiện. Xét nâng lương đúng và trước kỳ hạn, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên ốm đau và các dịp lễ, Tết. Đời sống của đoàn viên, người lao động ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã phụ trách, tham mưu cho xã xây dựng một số mô hình phát triển KT – XH, xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Hà Giang trao Giấy khen của Chi bộ cho các tập thể tổ Đảng thành tích năm 2019.

Thảo luận tại hội nghị, cán bộ, CCVC Báo Hà Giang đã đề xuất một số nội dung: Bổ sung trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ; tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ với báo Đảng các tỉnh, thành phố và các báo của T.Ư; tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên được đào tạo, nâng cao trình độ; tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể và nâng cao ý thức của cán bộ trong tham gia, xây dựng các hoạt động của cơ quan…

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Hà Giang trao Giấy khen của Chi bộ cho các cá nhân có thành tích năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu khẳng định: Năm 2019, vượt lên mọi khó khăn, tập thể cán bộ, CCVC cơ quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh giao. Tổ chức lại lực lượng phóng viên, phân công hợp lý phóng viên phụ trách địa bàn, phụ trách ngành, lĩnh vực, thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Đồng thời trả lời, làm rõ các ý kiến tham gia tại hội nghị. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí đề nghị: Cán bộ, CCVC trong cơ quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền đảm báo chính xác, nhạy bén, thu hút độc giả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, xây dựng nếp sống văn minh, tác phong làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao mà Đảng bộ tỉnh giao cho…

Tại hội nghị, Công đoàn Báo Hà Giang đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân; đồng thời thông qua và ký kết các nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua năm 2020. Ghi nhận những đóng góp trong năm 2019, Chi bộ, Ban Biên tập, Công đoàn Báo Hà Giang đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập trao Giấy khen của Ban Biên tập cho các cá nhân có thành tích trong năm 2019.

Tổng biên tập Nguyễn Trung Thu trao Giấy khen của Ban biên tập cho các phóng viên.

Tổng biên tập Nguyễn Trung Thu trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019 cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Công đoàn Báo Hà Giang khen thưởng các đoàn viên có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn năm 2019.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG – ĐẠI TÂM