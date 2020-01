Hà Giang - những nỗ lực cho một mùa Xuân mới

Xuân 2020 - Những ngày này, cùng với không khí chào đón năm mới 2020, cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại năm qua - một năm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: 85,4% các chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá 6%, thu ngân sách nhà nước vượt 15,6% chỉ tiêu Trung ương giao, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, bước đầu khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế một số ngành, lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, kinh tế biên mậu...

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm Trưởng đoàn thăm Công ty Hữu hạn Phát triển khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Hâm Thành, huyện Nghiễn Sơn, châu Văn Sơn (Trung Quốc). Ảnh: DUY TUẤN

Trong điều kiện của một tỉnh vùng cao, biên giới, xuất phát điểm thấp, nguồn lực đầu tư hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kém; việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn; thời tiết diễn biến bất thường gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân… tuy nhiên, năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những quan điểm, chủ trương, cách làm mới và các giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án để cụ thể hoá “Hai khâu đột phá”, “Năm chương trình trọng tâm”… góp phần hoàn thành sớm một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác thăm trang trại nuôi bò của gia đình anh Đặng Văn Cương, thôn Thủy Lâm, xã Trung Thành (Vị Xuyên). Ảnh: DUY TUẤN

Là tỉnh mà nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, Hà Giang luôn xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững. Công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã xác định thế mạnh từng loại cây trồng có giá trị, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng trong tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức lại sản xuất cho người nông dân. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, mà đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đặc thù, toàn tỉnh có hơn 200 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đặc biệt, vừa qua sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh của tỉnh ta đã đạt được 3 giải cao tại Cuộc thi Trà quốc tế năm 2019 tại Pháp. Cùng với đó, chương trình xây dựng Nông thôn mới và quy tụ dân cư được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân đã huy động nội lực trong dân... tạo nên phong trào sâu rộng, nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có 38 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Bộ mặt từ nông thôn đến thành thị có sự thay đổi từng ngày, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Đây thực sự là kết quả hết sức nỗ lực với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao thưởng cho các xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Ảnh: PHI ANH

Hà Giang ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Du lịch chính là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Với các chuỗi sự kiện trong Tuần lễ du lịch qua những miền di sản Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Lễ hội Hoa Tam giác mạch… đã thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Năm qua, một lần nữa, Cao nguyên đá Đồng Văn được tái công nhận là thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu. Hoạt động du lịch phát triển cả về quy mô, chất lượng. Kết quả đạt được thực sự mang tính đột phá, tạo tiền đề để xây dựng Hà Giang từng bước trở thành một trong những trung tâm du lịch Quốc gia. Các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hà Giang trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình trồng cam VietGAP của gia đình ông Phạm Nam Hải, thôn Nà Tho, xã Tân Bắc (Quang Bình). Ảnh: DUY TUẤN

Công tác an sinh xã hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở của tỉnh với chủ trương vận động xã hội hóa 100% nguồn lực, phấn đấu đến hết năm 2020 xây dựng nhà ở cho 2.000 hộ… đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, chỉ sau gần nửa năm triển khai, chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Mùa Xuân này, sẽ có thêm hơn 1.000 hộ gia đình khó khăn về nhà ở được đón tết trong những ngôi nhà mới, khang trang, ấm áp tình người.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được toàn xã hội quan tâm, huy động được nhiều nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng lên, mạng lưới khám, chữa bệnh các tuyến được củng cố, không để xảy ra dịch bệnh. Các chương trình, chính sách cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện tốt, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được duy trì và phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được nâng cao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự được phát huy, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thường trực Tỉnh ủy – HĐND tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được của năm 2019 rất quan trọng, để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, chất lượng công vụ của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh lề lối, tá́c phong làm việc, cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Việc tiếp xúc, đối thoại của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân và doanh nghiệp được tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng với chính quyền và nhân dân ngày càng chặt chẽ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới tích cực... góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tham quan không gian trưng bày văn hóa, du lịch tỉnh Hà Giang tại Hà Nội. Ảnh: VĂN LONG

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra; tiến độ lập quy hoạch, giải ngân các nguồn vốn còn chậm; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, xây dựng có lúc, có nơi chưa chạt chẽ; chất lượng dịch vụ du lịch chưa cao; công tác giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm còn bất cập. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hạn chế; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa được phát huy; công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức… Đây thực sự là những vấn đề mà các cấp, các ngành tỉnh ta cần nỗ lực khắc phục triệt để, tập trung lãnh, đạo chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27.7. Ảnh: LƯƠNG HÀ

Năm mới đến, mang theo biết bao niềm hy vọng cũng như quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà lên một tầm cao mới. Để đạt được điều đó, chúng ta phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Quyết liệt trong cải cách hành chính, hiệu quả, thực chất, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặng Quốc Khánh

(Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang)