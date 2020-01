Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc Tết Công an tỉnh và Công ty Điện lực tỉnh

BHG- Sáng 21.1 (27 Tết), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh và Công ty Điện lực tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc Tết Công an tỉnh.

Tặng quà, chúc Tết tại Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những đóng góp của Công an tỉnh trong lĩnh vực an ninh, trật tự; xây dựng kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng, nhất là đảm bảo trật tự giao thông… Bước sang năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Công an tỉnh tăng cường quản lý và nắm chắc địa bàn để tham mưu tốt cho tỉnh, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, hệ thống camera giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020…

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết năm 2020 với Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà, chúc Tết Công an tỉnh.

Tại buổi gặp mặt với lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Công ty Điện lực Hà Giang trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, đặc biệt là những thành tích trong quá trình thực hiện dự án kéo điện lưới tới các địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh. Trong điều kiện khó khăn song các đơn vị ngành điện vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh việc đảm bảo điện lưới trong dịp Tết Nguyên đán ở các xã vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân vùng khó khăn nói riêng, đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc Tết Công ty Điện lực tỉnh.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc cán bộ, chiến sỹ các đơn vị của Công an tỉnh và Công ty Điện lực tỉnh sức khỏe, đón Tết ở đơn vị và gia đình đầm ấm, yên vui; hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, trật tự cho người dân đón Tết…

Lãnh đạo Công ty Điện lực báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà, chúc Tết Công ty Điện lực tỉnh.

Tin, ảnh: Phi Anh