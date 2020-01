Yên Minh, nhiều kết quả toàn diện và nổi bật

Xuân 2020 - Năm 2019 là năm nước rút hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Mặc dù thiệt hại lớn do thiên tai và gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông, lâm nghiệp… Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, cùng sự linh hoạt, quyết liệt trong điều hành của chính quyền, các mục tiêu, chỉ tiêu KT – XH đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Khẳng định những kết quả đạt được trong năm qua, đồng chí (Đ/c) Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh có cuộc trao đổi với phóng viên (PV) trước thềm năm mới.

Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh và Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm dự Công bố Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Cốc Pảng, xã Du Già.

PV: Xin đồng chí cho biết những thuận lợi, khó khăn trong lãnh, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH của huyện trong năm qua và kết quả đạt được.

Đ/c Nguyễn Khánh Lâm: Năm 2019 là năm nước rút, đột phá thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện xảy ra 8 đợt thiên tai, gây thiệt hại nặng đến các công trình phúc lợi và nhà ở, tài sản của nhân dân, với tổng thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Mặt khác, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lũ, nắng hạn kéo dài, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Song được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện, sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng; các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ, trọng tâm là chương trình xây dựng Nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn đạt cao, giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt; Chương trình y tế Quốc gia tiếp tục thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, nhất là triển khai quyết liệt chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy; giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh; QP – AN được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự ATXH ổn định; quan hệ đối ngoại được duy trì; ý thức trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên...

Chợ gia súc xã Du Già mỗi phiên có từ 50 – 70 con bò được người dân mang đến trao đổi, mua bán. Ảnh: LƯƠNG HÀ

PV: Năm 2019 là năm nước rút hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, cho đến nay Đảng bộ huyện đã hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu thưa đồng chí.

Đ/c Nguyễn Khánh Lâm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 69 chỉ tiêu cụ thể. Tính đến cuối năm 2019, có 18 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 25 nhóm chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 10 nhóm chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 90%; 8 nhóm chỉ tiêu đạt từ trên 50 đến dưới 70%; 8 nhóm chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Kết quả nổi bật nhất trong hơn 4 năm qua trước hết là công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết và 3 chương trình trọng tâm, 1 khâu đột phá của nhiệm kỳ. Cùng với đó, chương trình xây dựng NTM được quan tâm, chỉ đạo sát sao và thực hiện quyết liệt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.

PV: Xin đồng chí cho biết kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện những năm qua?

Đ/c Nguyễn Khánh Lâm: BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy luôn xác định phương châm “Phát triển kinh tế là trọng tâm”, “Xây dựng Đảng là then chốt”. Vì vậy, cấp ủy huyện luôn tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở cơ sở. Điểm nhấn đó là Đảng bộ huyện đã thực hiện hiệu quả mô hình “sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên” ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đã có trên 700 lượt sinh hoạt mẫu luân phiên được thực hiện, bình quân mỗi chi bộ tổ chức được từ 2 – 3 lần.

Cùng với đó, BTV Huyện ủy đã hoàn thành giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn, chuyển đảng viên là cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách về sinh hoạt ở chi bộ thôn, tổ dân phố, nhất là các chi bộ có ít đảng viên. Công tác phát triển đảng viên cũng được đặc biệt quan tâm, với gần 1.000 đảng viên mới được kết nạp từ năm 2016 đến nay, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên hơn 5.700 đồng chí. Qua đó, toàn huyện có 322 chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên và có chi ủy (tăng 108 chi bộ), chiếm 90,19% tổng số chi bộ, không còn chi bộ dưới 5 đảng viên. Đặc biệt, có 9/18 xã, thị trấn đảng bộ cơ sở không còn chi bộ có dưới 9 đảng viên. Chất lượng hoạt động của chi bộ và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở cơ sở được nâng lên rõ rệt và ngày càng đổi mới.

Trong chương trình xây dựng NTM, đã vận động nhân dân đóng góp trên một triệu ngày công, hiến trên 300.000 m2 đất. Tính riêng trong giai đoạn 2016 đến nay, những đóng góp của nhân dân quy bằng tiền được trên 26 tỷ đồng, tương đương 13% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ trong cùng giai đoạn. Đã có trên 100 km đường giao thông nông thôn các loại được cứng hóa. Từ xuất phát điểm các xã chỉ đạt dưới 3 tiêu chí, đến nay bình quân các xã trong huyện đạt 10,5 tiêu chí, không có xã đạt dưới 9 tiêu chí; trong đó có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 44,2% (giảm trên 17% so với năm 2015 công bố chuẩn nghèo mới đa chiều), giảm bình quân khoảng 5%/năm.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được hình thành, nhất là phát triển được trên 100 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất giống, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện lên 20,79 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện có gần 91% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; gần 49% số hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 99%. 17/17 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 92,3% người có việc làm/dân số trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động…

PV: Xin đồng chí cho biết, năm 2020 Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì.

Đ/c Nguyễn Khánh Lâm: Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vì vậy nhiệm vụ lớn nhất huyện đang tập trung là chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội. Cùng với đó huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là cơ sở để đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT – XH nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời điểm này, Đảng bộ huyện đang triển khai các công tác chuẩn bị đại hội đúng kế hoạch đề ra. Hiện đã tổ chức xong đại hội điểm chi bộ thôn, tổ dân phố và chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Theo kế hoạch, trong quý I năm nay sẽ tổ chức xong Đại hội Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Huyện ủy và quý II sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

DUY TUẤN (Thực hiện)