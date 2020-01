Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết một số cơ quan, đơn vị

BHG - Sáng 20.1 (tức 26 Tết), đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sỹ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chúc Tết cán bộ, chiến sỹ BCH Biên phòng tỉnh, đồng chí Thào Hồng Sơn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác bám nắm địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng cần phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bố trí cán bộ trực theo kế hoạch, đảm đủ quân số, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cần quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nghiêm túc thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, đã uống rượu, bia không lái xe; chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác tuyển quân năm 2020. Chỉ đạo các đồn Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển pháo nổ, đảm bảo an ninh tuyệt đối trên tuyến biên giới. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng tỉnh sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đến chúc Tết cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh giá cao sự linh hoạt trong quản lý, điều hành, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động trung bình đạt 7 triệu đồng/người/tháng, đóng nộp ngân sách của Công ty góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong năm mới Canh Tý 2020, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang tiếp tục đoàn kết, năng động hơn trong kinh doanh thông qua việc không ngừng phát triển, kéo thêm các tuyến đường dây cung cấp cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân trong các khu dân cư; có kế hoạch mở thêm các dịch vụ cấp nước đóng chai, nước uống trực tiếp phục vụ nhu cầu người dân để tăng doanh số kinh doanh; chăm lo đến đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Tết cho cán bộ, nhân viên Công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC