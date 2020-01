Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự tỉnh

BHG- Sáng 21.1 (tức 27 Tết), đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã tới thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự (CHQS) tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cùng đi có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh động viên cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự tỉnh khi đến thăm, tặng quà Tết đơn vị.

Đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình trực Tết và chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Theo đó, thực hiện quy định của Bộ Quốc phòng, BCH Quân sự tỉnh phân công và đảm bảo quân số trực Tết đủ 50%. Trong 7 ngày nghỉ Tết, các cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị được BCH Quân sự tỉnh đảm bảo chế độ ăn 200 nghìn đồng/người/ngày. BCH Quân sự tỉnh cũng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức giao nhận quân năm 2020 ngay sau kỳ nghỉ Tết và đại hội Đảng các cấp trong toàn đơn vị…

Lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh báo cáo sơ bộ tình hình trực Tết và đảm bảo chế độ cho cán bộ, chiến sĩ trực Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tới thăm, tặng quà BCH Quân sự tỉnh.

Sau khi tặng quà Tết của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thông tin quan điểm của tỉnh luôn xác định đảm bảo QP – AN là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tỉnh, vì vậy BCH Quân sự tỉnh phải luôn nắm chắc và đảm bảo tình hình ở các địa phương, cơ sở; thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp quân đội; quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tuân thủ và chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương khi về nghỉ Tết, nhất là không lái xe khi đã uống rượu, bia. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 Đảng bộ BCH Quân sự tỉnh được Quân khu 2 chọn tổ chức đại hội Đảng bộ điểm nên trách nhiệm, nhiệm vụ rất nặng nề. Đồng chí yêu cầu BCH Quân sự tỉnh không để bị động trong các tình huống, không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện các hoạt động chống phá. Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng với truyền thống, sự thống nhất, đoàn kết thời gian qua đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 2.

Bí thư Tỉnh ủy trao quà Tết của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh.

Tin, ảnh: Duy Tuấn