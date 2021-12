Tăng cường tuyên truyền đảm bảo ATGT cho khách du lịch

BHG - Sau khi Hà Giang thực hiện chính sách mở cửa đón khách du lịch thích ứng an toàn với dịch Covid – 19, lượng khách trong nước đến địa bàn tỉnh tham quan bắt đầu tăng mạnh. Nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức, giảm thiểu tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai chương trình phát tờ rơi kết hợp tuyên truyền, khuyến cáo lái xe an toàn cho khách du khách.

Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT phát tờ rơi, tuyên truyền cho khách du lịch tại Km7+900 Quốc lộ 4C.

Theo đó, vào tất cả các ngày trong tuần tại Quốc lộ 4C, các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức các điểm phát tờ rơi cho khách du lịch tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Tờ rơi tuyên truyền được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp nhiều thông tin hữu ích như: Những điều cần chú ý khi lái xe tại khu vực đèo dốc, cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu bia, số điện thoại đường dây nóng Công an các huyện, thành phố, bản đồ du lịch Hà Giang… Kinh phí thực hiện được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Thông qua chương trình đã nâng cao nhận thức, phổ biến Luật Giao thông đường bộ linh hoạt, hiệu quả tới khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài; hạn chế tai nạn giao thông vào thời điểm du lịch, lễ hội. Thiết thực triển khai hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh. Thực tế triển khai, chương trình đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần lan tỏa hành động đẹp, ý nghĩa của lực lượng Công an Nhân dân và xây dựng du lịch Hà Giang thân thiện, an toàn trong lòng du khách.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN