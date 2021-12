Công an huyện Xín Mần vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

BHG - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xín Mần đã vận động đối tượng Dương Văn Diện, sinh năm 1999, trú tại thôn Hạ Quang, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình là đối tượng đang bị truy nã ra đầu thú.

Đối tượng Dương Văn Diện tại cơ quan Công an.

Dương Văn Diện là đối tượng bị Công an huyện Xín Mần ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng do có liên quan trong vụ án hình sự xảy ra ngày 11.10.2020 tại tổ 1, thị trấn Cốc Pài. Sau khi gây án, Diện đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định truy nã số 01, ngày 21.6.2021. Qua công tác nắm tình hình, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn, Công an huyện đã phối hợp với gia đình tổ chức tuyên truyền, vận động. Qua đó, đối tượng đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện Công an huyện Xín Mần đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định.

Xuân Thành (Công an huyện Xín Mần)