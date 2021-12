Công an thành phố Hà Giang triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2022

BHG - Công an thành phố Hà Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022 của lực lượng CSGT.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Giang tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn quản lý.

Theo đó, Đội CSGT – Trật tự, công an các phường và các đơn vị nghiệp vụ, công an xã sẽ phối hợp tuần tra, kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 2 (lý trình từ km 286 + 500 đến km 294 và tất cả các trục đường trên địa bàn thành phố được phân cấp TTKS của Công an tỉnh. Đối với tuyến quốc lộ 2, tổ chức TTKS cơ động kết hợp với TTKS tại một điểm, bố trí các ca TTKS 24/24 giờ. Đối tượng kiểm tra, gồm: Người điều khiển, phương tiện ô tô chở khách, ô tô chở hàng hóa, xe mô tô, xe gắn máy; các phương tiện thủy nội địa.

Các hành vi vi phạm sẽ xử lý, gồm: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái quy định; tránh, vượt, quay đầu xe không đúng quy định; chở quá tải, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người kiểm soát, người điều khiển giao thông; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Vi phạm về điều kiện và quy định hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi); điều kiện hoạt động kinh doanh của các nhà hàng nổi; các hoạt động du lịch trên sông, lòng hồ thủy điện trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Đối với công tác phòng chống tội phạm, sẽ kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; các vụ buôn bán, tàng trữ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép; phối hợp tổ chức chốt chặn, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo trái phép trên các phương tiện giao thông; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Đối với tuyến đường thủy, kịp thời phát hiện và xử lý các loại tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi, tài nguyên trái phép; các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Thời gian thực hiện kế hoạch 24h giờ trong ngày, từ ngày 16.12.2021 đến ngày 14.2.2022.

HẢI ĐĂNG