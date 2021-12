Bắt đối tượng có quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích

BHG - Ngày 15.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hà Giang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành bắt đối tượng Đào Xuân Hồ, sinh năm 1993, trú tại tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 05, ngày 22.11.2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Đào Xuân Hồ.

Trước đó, vào tháng 8.2018, tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, đối tượng Đào Xuân Hồ đã có hành vi cố ý gây thương tích, trong quá trình giải quyết vụ việc, đối tượng đã bỏ trốn. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Diệu Loan (Công an tỉnh)