BHG - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hữu Tài, sinh năm 1987, trú tại xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra Công an huỵện Bắc Quang công bố Quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận vụ án vi phạm quy định về khai thác rừng và lâm sản xảy ra vào ngày 23.7.2021 tại thôn Nà Bó, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, xác định Vũ Hữu Tài là cán bộ bán chuyên trách nông, lâm, ngư nghiệp của xã Đức Xuân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện vi phạm quy định về khai thác rừng và lâm sản nhưng đã không báo cáo, tham mưu xử lý theo quy định. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an huyện Bắc Quang đã thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trung Thực – Xuân Thái